亞運男籃／生涯最後亞運卻失望作結 胡瓏貿：心裡最寒冷的一次

中華男籃日前在名古屋亞運8強戰以78：85不敵地主隊日本，無緣連3屆闖進4強，陣中老大哥「龍貓」胡瓏貿日前也在社群發文寫下「真心話」，回顧15年的國家隊生涯。他表示自己在這段時間從未後悔，但也痛批這次披上中華隊戰袍是「心裡最寒冷的一次」，對許多安排感到失望與心寒，直到運動部長李洋關心才感受到溫暖。

輸給日本後，胡瓏貿在社群寫下長文回顧這段籃球征程，提到自從18歲穿上中華隊球衣以來已過15年，「人生一半的歲月，都奉獻給了中華隊，我從來沒有後悔過。」雖然最終總是離目標差一點，留下許多遺憾，「卻也因為不完美，而顯得更加珍貴。」

胡瓏貿也感謝陳盈駿與陳冠全一路的付出，三人共同完成了人生最後一次亞運，「從18歲走到現在，能夠一次又一次穿上中華隊球衣，和你們成為隊友一起奮鬥，是多麼難得，多麼值得珍惜的事情。」

不過，胡瓏貿也提到這次亞運之旅是「心裡最寒冷的一次」，「不是因為比賽有多艱難，而是一路走來，對於許多事情的安排，感到失望與心寒。」但也因此，他能感受到真心的關心與支持多麼珍貴。

最後，胡瓏貿運動部長李洋致謝，「謝謝李洋部長，在這段旅程中給予我們的關心與溫暖。至少讓人感受到，原來我們並不是被遺忘的。」此外，還有這次在如此艱苦環境下仍不斷奮鬥的球員與工作人員，「面對一次又一次的挑戰，大家依然選擇認真、努力地完成自己的任務。這段旅程，辛苦大家了。」