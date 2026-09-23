快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運男籃／生涯最後亞運卻失望作結 胡瓏貿：心裡最寒冷的一次

聯合新聞網／ 綜合報導
中華男籃老大哥「龍貓」胡瓏貿痛批這次亞運是「心裡最寒冷的一次」。圖／中華奧會提供
中華男籃老大哥「龍貓」胡瓏貿痛批這次亞運是「心裡最寒冷的一次」。圖／中華奧會提供

中華男籃日前在名古屋亞運8強戰以78：85不敵地主隊日本，無緣連3屆闖進4強，陣中老大哥「龍貓」胡瓏貿日前也在社群發文寫下「真心話」，回顧15年的國家隊生涯。他表示自己在這段時間從未後悔，但也痛批這次披上中華隊戰袍是「心裡最寒冷的一次」，對許多安排感到失望與心寒，直到運動部長李洋關心才感受到溫暖。

輸給日本後，胡瓏貿在社群寫下長文回顧這段籃球征程，提到自從18歲穿上中華隊球衣以來已過15年，「人生一半的歲月，都奉獻給了中華隊，我從來沒有後悔過。」雖然最終總是離目標差一點，留下許多遺憾，「卻也因為不完美，而顯得更加珍貴。」

胡瓏貿也感謝陳盈駿與陳冠全一路的付出，三人共同完成了人生最後一次亞運，「從18歲走到現在，能夠一次又一次穿上中華隊球衣，和你們成為隊友一起奮鬥，是多麼難得，多麼值得珍惜的事情。」

不過，胡瓏貿也提到這次亞運之旅是「心裡最寒冷的一次」，「不是因為比賽有多艱難，而是一路走來，對於許多事情的安排，感到失望與心寒。」但也因此，他能感受到真心的關心與支持多麼珍貴。

最後，胡瓏貿運動部長李洋致謝，「謝謝李洋部長，在這段旅程中給予我們的關心與溫暖。至少讓人感受到，原來我們並不是被遺忘的。」此外，還有這次在如此艱苦環境下仍不斷奮鬥的球員與工作人員，「面對一次又一次的挑戰，大家依然選擇認真、努力地完成自己的任務。這段旅程，辛苦大家了。」

2026名古屋亞運 胡瓏貿 中華隊 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運桌球／林昀儒/鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

名古屋亞運桌球賽事今天持續進行，其中在混雙32強賽，我國搭擋林昀儒／鄭怡靜，面對吉爾吉斯組合，以秋風掃落葉之姿，僅花13分鐘就以11：7、11：4、11：4直落三勝出，晉級到16強賽。

亞運男籃／生涯最後亞運卻失望作結 胡瓏貿：心裡最寒冷的一次

中華男籃在名古屋亞運8強戰以78：85不敵地主隊日本，無緣連3屆闖進4強，陣中老大哥「龍貓」胡瓏貿日前也在社群發文寫下「真心話」，回顧15年的國家隊生涯。他表示自己在這段時間從未後悔，但也痛批這次披上中華隊戰袍是「心裡最寒冷的一次」，對許多安排感到失望與心寒，直到運動部長李洋關心才感受到溫暖。

亞運田徑／初體驗走出第6名！17歲競走新星羅聖欽累積經驗

名古屋亞運田徑賽程今天點燃戰火，去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄的17歲小將羅聖欽也迎接亞運初體驗，他和隊友詹泳逵在男子半程馬拉松競走出賽，羅聖欽以1小時35分20秒排名第6，詹泳逵以1小時41分48秒排名第8，雙雙完賽完成任務。

亞運軟網／「到最後一刻都沒有想放棄」 江旻育8強止步不甘心落淚

名古亞運軟式網球代表隊22歲女將江旻育，今天在女子單打8強賽對上日本女將宮前希帆，雖一度取得2：1領先，但最終以2：4不敵對手，8強止步，賽後她也落下不甘心的淚水，一度含著淚笑喊說：「下一屆不打了。」

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

愛知名古屋亞運中華代表團9月21日進帳首金，余凱文、黃詩媛在軟式網球混合雙打奪金，其中余凱文在22日晚間登上「ONE ASIA WORLD」舞台，成為首位踏上該舞台的非日本籍選手。

亞運隨筆／藏在日式熱情背後的「難以溝通」

隨著名古屋亞運各項賽事如火如荼展開，評價也是正反兩極。今年亞運志工外語溝通能力不若以往，協助處理問題顯得過於一板一眼，都讓這場國際盛宴在熱情招呼的背後「難以溝通」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。