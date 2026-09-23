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亞運卡巴迪／中華隊上演逆轉秀 扳倒韓國勝場開胡

中央社／ 台北23日電
台灣男子卡巴迪靠下半場猛攻逆轉韓國。。圖／中華民國卡巴迪協會提供 劉肇育
台灣男子卡巴迪靠下半場猛攻逆轉韓國。。圖／中華民國卡巴迪協會提供 劉肇育

台灣男子卡巴迪代表隊今天靠著下半場最後5分43秒內一波9比3攻勢，成功以43比37逆轉擊敗韓國，也如願在名古屋亞運卡巴迪分組預賽勝場開胡。

今年名古屋亞運男子卡巴迪共有10支隊伍參賽，預賽分成2組進行循環賽，取分組前2晉級4強，台灣與過去9屆亞運包攬男子組8金的「大魔王」印度，以及孟加拉、日本、韓國同屬A組。

台灣隊首戰以1分之差惜敗孟加拉，今天遭遇韓國再次陷入苦戰，上半場結束台灣僅以19比18取得1分領先，不料下半場戰況丕變，韓國後來居上取得3分領先。

決勝關頭戰況越發激烈，雙方在最後8分41秒內3度互換領先，韓國隊原在5分43秒時還握有2分優勢，接下來台灣隊上演絕地大反攻，靠著最後一波9比3急拉尾盤攻勢扭轉戰局並奠定勝基，也如願摘下分組預賽首勝。

台灣隊擊敗韓國後，台灣時間今天傍晚5時30分將再戰日本；至於台灣女子代表隊則稍後於6時45分對上尼泊爾。

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