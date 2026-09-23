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亞運桌球／林昀儒/鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合
名古屋亞運桌球賽事今天持續進行，其中在混雙32強賽，我國搭擋林昀儒／鄭怡靜，面對吉爾吉斯組合，以秋風掃落葉之姿，僅花13分鐘就以11：7、11：4、11：4直落三勝出，晉級到16強賽。
曾在東京奧運攜手拿下混雙銅牌的林昀儒／鄭怡靜，上屆杭州亞運分頭進擊後，今年名古屋亞運再度合拍，並名列大會第6種子。
在首輪輪空後，兩人也於今天的32強賽登場，面對實力有點落差的吉爾吉斯組合，林昀儒／鄭怡靜也小試身手，除了在首局讓對手拿下7分外，後兩局都以11：4輕鬆拿下，順利以直落三取勝晉級到16強賽。而16強賽林昀儒／鄭怡靜就將碰上日本地主組合篠塚大登／伊藤美誠。
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