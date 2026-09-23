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亞運田徑／男子競走羅聖欽、詹泳逵完賽 中國大陸奪隊史第200金
名古屋亞運田徑賽事在今天點燃戰火，今天一早就由半程馬拉松競走率先鳴槍，在男子組賽事最終我國兩名參賽選手羅聖欽、詹泳逵，最終分別以1小時35分20秒與1小時41分48秒排名第6、8名作收。
名古屋亞運田徑賽事首面獎牌今天在半程馬拉松競走項目頒出，其中在男子組賽事，中國大陸選手石升吉以及代表日本的20公里競走男子世界紀錄保持人山西利和及吉川絢斗，從開賽就展現優於其他選手的實力，在前5公里就迅速形成領先集團。
不過在10公里後，則形成石升吉與山西利和一對一拉鋸局面，不過比賽來到第13公里後，雙方的差距也逐漸擴大，最終石升吉就以1小時23分32秒順利摘金，而這面獎牌不僅是今年亞運田徑項目頒發出的首面金牌，也是中國大陸田徑隊在亞運史上第200面金牌，山西利和則是以1小時28分01秒奪銀、南韓選手崔炳光1小時28分35秒摘銅。至於女子半程馬拉松競走賽事，同樣由中國大陸選手楊柳靜以1小時33分40秒奪下金牌。
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