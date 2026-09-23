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亞運田徑／初體驗走出第6名！17歲競走新星羅聖欽累積經驗
名古屋亞運田徑賽程今天點燃戰火，去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄的17歲小將羅聖欽也迎接亞運初體驗，他和隊友詹泳逵在男子半程馬拉松競走出賽，羅聖欽以1小時35分20秒排名第6，詹泳逵以1小時41分48秒排名第8，雙雙完賽完成任務。
羅聖欽去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，今年初首度挑戰20公里競走就在「2026第74回東京元旦競走賽」以1小時22分59的第7名，打破全國紀錄也一舉達到今年名古屋亞運參賽標準。
亞運前羅聖欽赴美參加第21屆世界U20田徑錦標賽，回歸主戰場5000公尺競走的他以19分43秒47獲得第9名，突破個人最佳也打破U20全國紀錄。
羅聖欽拿到名古屋亞運門票時，教練翁竹毅提到，羅聖欽只有17歲，名古屋亞運是吸收養分的絕佳機會，希望接續有機會達到2028年洛杉磯奧運參賽標準，為再下一屆的亞運甚至奧運挑戰更佳名次累積能量。
今天田徑賽事只有半程馬拉松競走，明天起田賽和競賽全面開戰，賽事將持續到29日。
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