亞運／藏在日式熱情背後的「難以溝通」

隨著名古屋亞運各項賽事如火如荼展開，評價也是正反兩極。今年亞運志工外語溝通能力不若以往，協助處理問題顯得過於一板一眼，都讓這場國際盛宴在熱情招呼的背後「難以溝通」。

這次亞運籌委會招募高達兩萬八千名的志工團隊，穿梭於各賽事場館、新聞中心與交通樞紐之間，走在名古屋的街頭與賽場，到處可見志工們標誌性的燦爛笑容與親切躬身，日本服務文化中極致的禮貌與細膩，確實讓初來乍到的外媒與代表團成員倍感溫馨，贏得各界一致的好評。

然而，這份無微不至的熱情，在言語隔閡與面對突發狀況時無法隨機應變，卻漸漸顯露出隱憂。不少國際媒體與外籍觀眾都遇到溝通障礙，雖然志工人數龐大，但具備流利英文溝通能力的志工比例明顯不足，許多時候僅是詢問簡單的賽程變動或交通轉乘細節，志工便露出一臉茫然，只能以抱歉的微笑或是搖頭回應。

更顯著的問題在於「分工過細卻缺乏彈性」，不少志工在自身被指派的狹隘工作範圍之外，幾乎無法提供任何額外協助或引導解決問題，當熱情無法化為實質的指引，原本親切的服務便折抵成了辦事效率的拖延。志工是大型賽事讓各國賓客認識舉辦城市的第一道窗口，名古屋亞運擁有最豐沛的熱情與最扎實的人力規模，但在國際化賽事的服務深度，顯然還有最後一哩路需要補齊。