亞運武術／男子南拳南棍 劉菖閔奪銅圓夢 「對自己有交代」

中華武術隊連續兩天在名古屋亞運奪牌，劉菖閔昨天在男子南拳南棍全能項目穩定發揮，個人第二屆也可能是最後一次的亞運收下銅牌，這是中華代表團本屆第五銅；他的好友黃文聖靠著南棍衝高分數，但最終以千分之一分的差距無緣頒獎台，排名第四。

劉菖閔上午在南拳以九點七二○分排名第五，原以為獎牌「應該沒我的事了」，只盼下午南棍好好發揮，而他自認上場前有些緊張，最終拿下九點七一○分，加總成績十九點四三○分排名第三。

獲知得牌當下，劉菖閔好像在作夢，坦言對這樣的結果也有些意外，「我一直問教練說，這是真的嗎？我知道這套棍沒有我想得那麼好，因為練習感覺不是很好，還有進步空間。」

廿五歲的劉菖閔上屆亞運排名第六，今年再次站上舞台，自認心態更加沉穩，也帶來了好結果，「這對我的武術生涯、運動生涯有一個交代了。」

去年成都世運會前腰傷被診斷為椎弓解離，劉菖閔認真思考是否還要繼續武術這條路，也透露這次亞運結束後，預計將先回學校完成研究所學業，「武術運動就是人生中的一個過程，有經歷過了，也有好結局。」