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亞運／台灣夜市名古屋看得到！TEAM TPE HOUSE傳遞寶島文化

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
在名古屋的「TEAM TPE HOUSE」今天舉行開幕儀式。圖／中華奧會提供
在名古屋的「TEAM TPE HOUSE」今天舉行開幕儀式。圖／中華奧會提供

名古屋亞運賽事正如火如荼展開，中華奧林匹克委員會於名古屋打造的「TEAM TPE HOUSE」今天在奧會主席蔡家福、運動部部長李洋、名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘等人致詞歡迎下正式開幕，邀請來自國際奧會、亞洲奧會及各國奧會主席及秘書長、各國際運動組織代表等齊聚交流，在賽事之外，透過台灣文化、音樂與原住民族表演，展現多元魅力，也讓TEAM TPE HOUSE成為中華隊在競技場域之外的另一個重要據點，以熱情接待來自各國重要賓客以及本次所有代表團成員。

蔡家福指出，運動不只是競技場上的較量，更是跨越語言與國界、促進彼此理解的重要橋樑，TEAM TPE HOUSE不只是中華隊在亞運期間的交流與休憩空間，更是台灣與亞洲各國進行體育、文化及國際交流的重要平台，透過臺灣美食、文化展演及運動體驗，讓來自不同國家的選手、教練、體育人士及國際友人，在賽事之餘能夠認識台灣、感受台灣人的熱情。

李洋表示，這是第一次設置「TEAM TPE HOUSE」，大家來到這裡，不只是認識選手，TPE HOUSE也把台灣很有特色的「夜市文化」一起帶到名古屋，特別請主廚準備台灣的味道。李洋特別感謝中華奧會一路籌備，也謝謝農業部提供許多臺灣特色產品，希望 TEAM TPE HOUSE 在接下來的亞運期間，是一個讓各國朋友願意進來坐坐、聊聊天、吃點東西、認識彼此的地方。

今天開幕表演，由台灣知名的溜溜球高手、金氏世界紀錄保持人與專業街頭藝人楊元慶帶來活力演出，以「轉動夢想」的主題貼合亞運氛圍。此外，特別安排來自東華大學原住民族文化相關表演團體帶來精彩演出，透過原住民族傳統歌舞及文化展演，呈現臺灣豐富多元的文化底蘊。不同文化在TEAM TPE HOUSE相遇以及激盪。

此次開幕茶敘也象徵TEAM TPE HOUSE正式迎接國際友人。隨著亞運賽事持續進行，預期將有更多來自世界或亞洲各地的貴賓及體育人士造訪。TEAM TPE HOUSE將以運動為媒介、以美食及文化為連結，在名古屋與亞洲各國共同寫下亞運最珍貴的交流篇章。

李洋出席「TEAM TPE HOUSE」開幕活動。圖／中華奧會提供
李洋出席「TEAM TPE HOUSE」開幕活動。圖／中華奧會提供

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