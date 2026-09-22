亞運武術／掌旗官張煥宜散打晉級4強 至少銅牌入袋

名古屋亞運我國開幕式掌旗官張煥宜，今天在武術散打75公斤級8強賽登場，面對塔吉克選手胡爾舍德佐達（Mirzodalerkhan Khurshedzoda），最終以2：0取勝，順利挺進到4強賽，由於散打不設有銅牌戰，成績將從銅牌起跳。

今年亞運開幕式與黃筱雯一同擔任我國代表團進場掌旗官的張煥宜，在開幕式隔天隨即登場，並在男子75公斤級賽事首戰雖然一度血濺擂台，但仍以2：0擊敗土庫曼選手晉級到8強。

在散打未設有銅牌戰的情況下，張煥宜今天8強賽也只要取勝就能確定至少銅牌入袋，而今天面對塔吉克選手胡爾舍德佐達，張煥宜在兩回合賽事中都取得壓倒性的優勢，最終以2：0取勝，挺進到4強賽，確定至少銅牌入袋。明天晚間張煥宜的4強賽將被安排在壓軸登場，並將對上哈薩克選手。