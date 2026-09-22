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亞運桌球／林昀儒扮演定心丸 教練盛讚找回信心

中央社／ 名古屋22日電
2026愛知名古屋亞運桌球男團22日迎來8強戰，「沈默刺客」林昀儒（圖）搶下首點勝利，他在一次得分後興奮振臂。中央社 中央社
2026愛知名古屋亞運桌球男團22日迎來8強戰，「沈默刺客」林昀儒（圖）搶下首點勝利，他在一次得分後興奮振臂。中央社 中央社

名古屋亞運桌球中華男子團體今天8強戰以3比0橫掃伊朗、確定保底銅牌，教練王翊澤認為，林昀儒已經把自信心、態度找回來，外界不用過於擔心他的近況。

亞運桌球中華男團已經連三屆登上頒獎台，不過這次名古屋亞運陣容大換血，由現年25歲、世界排名第6的「沈默刺客」林昀儒領軍，搭配馮翊新、郭冠宏、徐絃家及洪敬愷等一票年輕好手，如今在8強戰繳出應有宰制力，終場以3比0完封伊朗，如願延續奪牌紀錄。

此役中華隊首點派出林昀儒打頭陣，並順利幫助團隊先馳得點，教練王翊澤賽後接受中央社採訪時認為是奪勝最大關鍵，畢竟搶下首點後，對團隊是氣勢延伸，讓接下來登場的郭冠宏、馮翊新都能放開來打，「給後面小老弟們起到很大的安心作用。」

王翊澤提到，剛剛就跟林昀儒討論，這場比賽的緊張程度沒有像世錦賽的對手那麼高張力，只是場上有股緊繃的氣氛，處於一種非贏不可的壓力，所幸在林昀儒拿下首點後，更增添王翊澤求勝的信心。

延續亞運中華男團奪牌紀錄，王翊澤分享非常開心，至少完成第1項奪牌任務，接下來4強面對中國，他認為彼此都是熟悉的對手，期許這批新星能夠盡力衝擊對手，而林昀儒也藉機把最近訓練東西展現出來，「當然盡全力去拚。」

王翊澤指出，林昀儒此役表現不錯，有把過往的自信心、態度找回來，他深知外界都關注愛徒的近況，但王翊澤認為不用過於擔心，整個團隊一直幫林昀儒調整，並期許接下來雙打、混雙及單打等項目能夠爭取最佳成績。

亞運 林昀儒 桌球 2026名古屋亞運

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