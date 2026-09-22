亞運棒球／中華隊明戰香港拚二連勝 台電投手郭子銓先發

名古屋亞運棒球預賽，中華隊明天第三戰將在台灣時間晚間5點30分對上香港，力拚二連勝挺進超級循環賽，先發投手揭曉，由業餘球隊台電投手郭子銓先發上陣。

中華隊在亞運首戰以0：5不敵南韓隊，先吞下首敗，今天第二戰移師豐橋棒球場對上泰國隊，提前6局以15：0收下勝利，本屆賽會開胡；中信兄弟新秀黃玠瀚先發4局被敲1安打，送出2次三振，游宗儒、王政浩各投1局無失分。

明天中華隊將在晚場於豐橋棒球場出賽，對上香港隊，由26歲台電投手郭子銓先發上陣。郭子銓自台灣體大畢業後，進入業餘勁旅台電，這次是他首度參與亞運，也是他生涯首次在正式國際賽入選國手。

至於香港隊教練團中，包括台灣球迷熟悉的「飛總」呂文生，以及來自台灣、長期協助香港隊的葉明煌。