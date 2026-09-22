亞運桌球／鄭怡靜錯過局點 中華女團不敵地主止步8強

名古屋亞運桌球團體賽進入淘汰賽階段，中華女團首戰擊敗澳門隊，取得晚間8強賽對決地主日本隊的資格，首點葉伊恬不敵地主「一姊」張本美和，第二點的鄭怡靜錯過局點機會遭逆轉，彭郁涵也沒能突破，連輸3點止步8強，無緣登上頒獎台。

中華女團今天首戰澳門隊，在鄭怡靜獨拿兩點下過關，取得晚間8強對決地主的資格。世界排名45的葉伊恬第一點面對世界排名第3的地主名將張本美和，18歲的葉伊恬以6：11、9：11、6：11敗陣。

第二點的「一姐」鄭怡靜碰世界排名第6的早田希娜，排名28的鄭怡靜首局雖在9：7領先下遭連趕3分，但先瓦解對手局點，並在第二個局點兌現勝利，以13：11先下一城。

鄭怡靜第二局以7：11讓出，第三局在1：7落後下打出連拿8分攻勢逆轉，雖被追平但關鍵分拿下，率先取得10：9的局點，可惜沒能把握機會，以10：12遭逆轉，第四局再以2：11讓出，以局數1：3錯過局勢開張機會。

彭郁涵第三點上陣對決世界排名24的伊藤美誠，沒能破解奧運金牌球路，以7：11、4：11、3：11敗陣，結束中華女團本屆亞運旅程。