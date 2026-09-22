亞運卡巴迪／中華女子隊強勢表現 首戰狂勝斯里蘭卡

今年瞄準亞運隊史首金的中華女子卡巴迪代表隊，今天在名古屋亞運分組預賽首戰面對斯里蘭卡，上半場就取得31比9大幅領先，終場以63比17大勝對手，霸氣朝著目標邁出第一步。

名古屋亞運女子卡巴迪共有8隊參賽，預賽分成2組進行循環賽，分組前2名可取得4強入場券，中華代表隊與尼泊爾、斯里蘭卡與泰國同屬B組。

中華女子卡巴迪代表隊在2018雅加達亞運摘下銅牌，上屆杭州亞運摘銀，不僅連續兩屆亞運踏上頒獎台，同時銀牌也寫下隊史新猷，今年全隊鎖定金牌再次踏上征途，首戰也展現爭金的雄厚本錢與實力。

今天開局中華女子代表隊就火力全開，開局很快便取得15比4大幅領先，上半場結束就以31比9提前底定勝局。

下半場中華女子代表隊得裡不饒人，持續拉開差距，最終以63比17大勝斯里蘭卡，輕鬆拿下分組預賽首勝，中華時間明天晚上6點45分將硬碰上屆銅牌得主尼泊爾。