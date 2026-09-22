亞運桌球／直落三退伊朗 中華男團晉4強保底銅牌

中華男團今天在「小林同學」林昀儒領軍下，名古屋亞運桌球團體賽8強直落3點拍下伊朗隊，挺進4強，至少追平上屆銅牌的隊史次佳成績。

亞運桌球男團隊史最佳成績是1966年曼谷亞運的銀牌，2014年仁川亞運、18年雅加達亞運和上屆杭州亞運都收穫銅牌，今天奪勝確定連四屆站上頒獎台。

中華隊本屆男團只有「小林同學」林昀儒是上屆銅牌班底，他攜手郭冠宏、馮翊新、徐絃家和洪敬愷等亞運新手出擊，預賽碰尼泊爾和巴林都是連勝3場晉級，今天單淘汰賽首戰碰蒙古同樣直落三奪勝，以一局未失之姿挺進8強。

晚間8強碰伊朗，擔綱首點的林昀儒碰阿拉米安（Nima Alamian），第二局雖失守，仍以11：5、7：11、11：9、11：5先下一城。

第二點由17歲小將郭冠宏上陣，他和年僅16歲的法拉吉（Benyamin Faraji）上演青春對決，寶島代表以11：6、11：4、11：9拿下勝利，也為中華隊取得點數「聽牌」優勢。

第三點上場的馮翊新碰阿拉米安延續連勝氣勢，以11：6、11：8、11：2拿下勝利，幫助中華隊前進4強。

率先晉級4強的中華隊，下戰將碰衛冕軍中國隊和泰國隊間的勝家。