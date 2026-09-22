快訊

台股槓桿升溫 金管會雙線出手：四貸同堂、違約交割一起管

中職／是真的！桃猿單局2全壘打+2三壘打 締造聯盟空前紀錄

砸4百萬住高級養老院！退休高管首日見「異樣光景」驚呆 慘揭最大地雷

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運桌球／直落三退伊朗 中華男團晉4強保底銅牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 新華社(資料照)
林昀儒。 新華社(資料照)

中華男團今天在「小林同學」林昀儒領軍下，名古屋亞運桌球團體賽8強直落3點拍下伊朗隊，挺進4強，至少追平上屆銅牌的隊史次佳成績。

亞運桌球男團隊史最佳成績是1966年曼谷亞運的銀牌，2014年仁川亞運、18年雅加達亞運和上屆杭州亞運都收穫銅牌，今天奪勝確定連四屆站上頒獎台。

中華隊本屆男團只有「小林同學」林昀儒是上屆銅牌班底，他攜手郭冠宏、馮翊新、徐絃家和洪敬愷等亞運新手出擊，預賽碰尼泊爾和巴林都是連勝3場晉級，今天單淘汰賽首戰碰蒙古同樣直落三奪勝，以一局未失之姿挺進8強。

晚間8強碰伊朗，擔綱首點的林昀儒碰阿拉米安（Nima Alamian），第二局雖失守，仍以11：5、7：11、11：9、11：5先下一城。

第二點由17歲小將郭冠宏上陣，他和年僅16歲的法拉吉（Benyamin Faraji）上演青春對決，寶島代表以11：6、11：4、11：9拿下勝利，也為中華隊取得點數「聽牌」優勢。

第三點上場的馮翊新碰阿拉米安延續連勝氣勢，以11：6、11：8、11：2拿下勝利，幫助中華隊前進4強。

率先晉級4強的中華隊，下戰將碰衛冕軍中國隊和泰國隊間的勝家。

2026名古屋亞運 桌球 林昀儒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運桌球／林昀儒沒下場仍輕取蒙古 中華隊晉8強晚間搶牌

亞運桌球／林昀儒打頭陣 男團直落三輕取尼泊爾

亞運桌球／鄭怡靜獨拿兩點 中華女團退澳門闖8強

亞運桌球／男團拚分組龍頭 教練盼以挑戰者心態面對

相關新聞

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊提前6局15：0擊敗泰國收首勝

中華隊今天名古屋亞運棒球預賽第2戰對上泰國隊，前役只敲2安的打線今天火力全開，掃出10支安打包括陳敏賜、劉基鴻的全壘打，前4局都有分數進帳，打到6局下將比數拉開為15分差後提前收下勝利，以15：0大勝對手，首勝入袋。

亞運桌球／直落三退伊朗 中華男團晉4強保底銅牌

中華男團今天在「小林同學」林昀儒領軍下，名古屋亞運桌球團體賽8強直落3點拍下伊朗隊，挺進4強，至少追平上屆銅牌的隊史次佳成績。

亞運武術／男子南拳南棍再添獎牌 劉菖閔奪銅、黃文聖差0.001分排第4

名古屋亞運武術賽場今天進行男子南拳和南棍全能項目，我國兩位好手登場，劉菖閔、黃文聖一度有機會「銀包銅」，但最由劉菖閔以總合19.430分摘下銅牌，是我國代表團第9面獎牌；黃文聖則以第4作收。

亞運空手道／鍾孟宇銅牌戰擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

連續兩天都有獎牌進帳的我國亞運空手道隊，今天持續在型與對打賽事力拚獎牌，其中對打男子84公斤級賽事鍾孟宇，儘管在8強賽落敗，但落入銅牌戰後，他仍是擊敗印度對手，順利拿下銅牌，也是空手道隊本屆賽事第4面銅牌。

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

名古屋亞運我國空手道隊在連續兩天進帳銅牌後，今天上午則是輪到型女團賽事登場，由日前在個人賽奪銅牌的簡慧萱帶領田欣兒、洪芷暄登場，在8強賽擊敗澳門後，4強賽則是不敵越南落入銅牌戰，最終中華隊也在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。

亞運／乾麵配飯賣240元！媒體自叫便當、選手吃不飽 陸媒轟日：無先進國家水準

名古屋亞運日前盛大登場，卻因住宿不足、房間狹窄、設備損壞等各項問題引起選手抱怨。據日媒「THE DIGEST」報導，中國採訪團隊更因伙食「又貴又少」吃不飽而怨聲載道，讓日本一向標榜「極致款待」的招牌瞬間染上層灰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。