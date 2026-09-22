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亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

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亞運／不願返家鄉 韓媒：北韓亞運代表團2成員尋求在日本申請庇護

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
南韓雜誌「月刊朝鮮」報導，參加亞洲運動會的兩名北韓代表團成員正尋求在日本申請庇護。美聯社資料照
南韓雜誌「月刊朝鮮」報導，參加亞洲運動會的兩名北韓代表團成員正尋求在日本申請庇護。美聯社資料照

南韓雜誌「月刊朝鮮」今天報導，參加亞洲運動會的兩名北韓代表團成員正尋求在日本申請庇護。

2026愛知名古屋亞洲運動會19日舉行開幕式。「月刊朝鮮」報導引述一位知情的日本中央情治單位官員指出，這兩人是規模約有180人的北韓代表團成員。

報導指出，這兩名北韓人表示傾向在日本申請庇護，而非南韓，並且已經表達不打算返回家鄉的意願。

「月刊朝鮮」指出，他們的身分和在代表團中的職務並未對外公開，目前也不清楚他們據報對外聯繫之舉最終是否會演變成為投誠事件。

該雜誌稱，相關消息透過一位與日本情報系統，以及與親平壤的在日本朝鮮人總聯合會（Chongryon）均有關聯的消息人士取得。

根據媒體報導，包括體育相（相當於部長）金日國在內，北韓這次派出約180名選手及官員參加亞運。

適逢日本國定假日，路透社未能即時聯繫上日本政府取得回應。

2026名古屋亞運 北韓 日本 南韓 朝鮮

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