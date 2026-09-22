聽新聞
0:00 / 0:00
亞運／不願返家鄉 韓媒：北韓亞運代表團2成員尋求在日本申請庇護
南韓雜誌「月刊朝鮮」今天報導，參加亞洲運動會的兩名北韓代表團成員正尋求在日本申請庇護。
2026愛知名古屋亞洲運動會19日舉行開幕式。「月刊朝鮮」報導引述一位知情的日本中央情治單位官員指出，這兩人是規模約有180人的北韓代表團成員。
報導指出，這兩名北韓人表示傾向在日本申請庇護，而非南韓，並且已經表達不打算返回家鄉的意願。
「月刊朝鮮」指出，他們的身分和在代表團中的職務並未對外公開，目前也不清楚他們據報對外聯繫之舉最終是否會演變成為投誠事件。
該雜誌稱，相關消息透過一位與日本情報系統，以及與親平壤的在日本朝鮮人總聯合會（Chongryon）均有關聯的消息人士取得。
根據媒體報導，包括體育相（相當於部長）金日國在內，北韓這次派出約180名選手及官員參加亞運。
適逢日本國定假日，路透社未能即時聯繫上日本政府取得回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。