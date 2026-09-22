亞運羽球／獎牌沒了......三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

中華羽球隊男團和女團名古屋亞運都直接從8強打起，但下午女團點數1：3不敵印尼隊，陣容整齊的中華隊碰泰國隊又浪費領先優勢，包括第一點的「一哥」周天成、第二點男雙李哲輝／楊博軒和第四點的男雙劉廣珩／王齊麟都是先拿下首局後遭逆轉，最終以點數1：3不敵泰國，8強止步代表無緣頒獎台。

中華男團本屆有剛在世錦賽奪銅的小天、李哲輝／楊博軒以及「左手重砲」林俊易等坐鎮，被看好有奪牌機會，但今天碰泰國，首點的小天對決目前世界第2、拿過世錦賽冠軍的泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），首局以21：19先下一城，但被昆拉武特連趕兩局，以21：16、21：14帶走首點。

第二點的男雙，世界排名15的李哲輝／楊博軒碰世界排名36的佩拉查伊（Peeratchai Sukphun）／帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul），首局以21：16先馳得點，但第二局20：18領先下錯失2個賽點，反遭對手以22：20逆轉；決勝局寶島組合先取得14：10領先但沒能維持優勢，雖在18：20落後下連趕3球，但第3個賽點又錯過，平手階段李哲輝機會球殺球失誤，最終讓泰國組合以23：21帶走勝利，也取得點數「聽牌」優勢。

第三點男單，中華隊在林俊易有傷在身下派上戚又仁，他首局雖以15：21讓出，不過對手提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul）身體出狀況，第二局5：9落後下傷退，讓中華隊延長陣線。

第四點的男雙由臨時成軍的劉廣珩搭配王齊麟，面對泰國查能蓬（Chaloempon Charoenkitamorn）／通薩恩加（Worrapol Thongsa-nga），首局展現進攻破壞力，以21：13先下一城，但第二局開始失誤增加，最終以14：21、14：21遭逆轉，無緣4強。