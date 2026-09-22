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亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

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亞運體操／女子隊無緣單項決賽 賴品儒個人全能第14名作收

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
個人全能成績賴品儒第14名作收台將最佳。圖／中華奧會提供
個人全能成績賴品儒第14名作收台將最佳。圖／中華奧會提供

名古屋亞運競技體操賽事今天展開女子個人全能決賽暨單項資格賽，我國代表隊由「體操精靈」丁華恬攜手廖奕淳、賴品儒、吳彧之及林宜蓁出擊，原本鎖定全能項目的丁華恬，因7月遭遇腳踝韌帶撕裂傷勢，臨陣調整戰略僅出戰高低槓與最擅長的平衡木，最終她高低槓拿下11.633分，主項平衡木則因銜接失誤及大晃動獲12.500分，表現不如預期。

上屆亞運為我國捧回平衡木銅牌的丁華恬，本屆肩負奪牌重任，未料賽前遭逢傷病打擊，儘管在高低槓仍正常發揮，但平衡木卻受到腳踝傷勢影響出現況導致被扣分與難度降低，賽後她說：「亞洲的平衡木競爭非常激烈，想晉級除非有奇蹟。但比賽時我完全投入，大家也都盡力了，就不會後悔。」

面對原本備受期待的隊友陳瑞安因傷退賽及陣中多名亞運新手，身為「學姐」的丁華恬選擇穩住陣腳，帶動團隊氣氛。她笑說團隊氣氛融洽，儘管備戰過程辛苦又遇到傷勢考驗，但依舊甘之如飴，「選擇這條路本來就有代價，只要發揮出應有水準、過程開心，這段經歷就很充實。」而在今天賽事落幕後，我國5名選手最終都無緣單項決賽，個人全能成績則以賴品儒第14名作收最佳。

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