快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運擊劍／想著「一定要拿牌」壓力大 陳弈通止步16強 ：很少打這麼差

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
擊劍男子鈍劍陳弈通止步16強。圖／中華奧會提供
擊劍男子鈍劍陳弈通止步16強。圖／中華奧會提供

名古屋亞運擊劍賽事，今天由男子鈍劍個人賽率先登場，巴黎奧運國手陳弈通在16強戰以4：15不敵南韓選手尹正賢（YOUN Jeonghyun），無緣8強，賽後他也有些懊惱地直說：「很少打這麼差。」

陳弈通今天挺過分組賽後，在32強賽以15：8擊敗澳門選手林柏翹，16強戰面對尹正賢，卻一路被壓著打，只打一回合就繳械，沒能連兩屆挺進8強。

賽後陳弈通表示：「這場打得有點太憋，很少打這麼差，很意外這次表現這麼差。」他提到，對手的打法很壓迫，很難有機會能夠慢慢適應，「感覺狀態一不好，他就會抓著狀況不好這個弱點一直打，今天他甩劍也很厲害，手感很好。」

陳弈通透露，他和尹正賢也是過去比賽時就認識的朋友，雖交手沒贏過，但兩年前對戰時比分較相近，因此這次再碰頭，原本也認為有機會能取勝。

陳弈通直言，自己在這次亞運前的備戰狀況都不錯，隊內練習時對打時感覺也不差，「我覺得運動就是這樣，有時候你就算可能準備很久，覺得狀態很好，可是比賽當天就是Not your day，運動就是這樣，所以我也是第一次遇到這樣，就動作真的很憋。」

三年前杭州亞運參賽時，陳弈通以1分之差無緣4強，他說：「可能因為上次就差一點點，所以這次有給自己比較大的壓力，就是一定要拿牌，讓自己弄得越來越憋這樣。」雖個人賽提早出局，他也希望自己可以盡快調整好狀態，準備之後的團體賽。

擊劍男子鈍劍陳弈通止步16強。圖／中華奧會提供
擊劍男子鈍劍陳弈通止步16強。圖／中華奧會提供

擊劍男子鈍劍陳弈通止步16強。圖／中華奧會提供
擊劍男子鈍劍陳弈通止步16強。圖／中華奧會提供

亞運 陳弈通 南韓 2026名古屋亞運 擊劍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運擊劍／三戰亞運表現最好的一次 陳致傑無緣8強「看到自己的成長」

亞運擊劍／陳致傑惜敗止步16強 開心看見自己成長

亞運綜合格鬥／張立8強止步 能參賽已滿足盼轉換角色

亞運／22日中華隊拚獎牌 空手道辜翠萍拚金 擊劍陳致傑、陳弈通登場

相關新聞

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊提前6局15：0擊敗泰國收首勝

中華隊今天名古屋亞運棒球預賽第2戰對上泰國隊，前役只敲2安的打線今天火力全開，掃出10支安打包括陳敏賜、劉基鴻的全壘打，前4局都有分數進帳，打到6局下將比數拉開為15分差後提前收下勝利，以15：0大勝對手，首勝入袋。

亞運武術／男子南拳南棍再添獎牌 劉菖閔奪銅、黃文聖差0.001分排第4

名古屋亞運武術賽場今天進行男子南拳和南棍全能項目，我國兩位好手登場，劉菖閔、黃文聖一度有機會「銀包銅」，但最由劉菖閔以總合19.430分摘下銅牌，是我國代表團第9面獎牌；黃文聖則以第4作收。

亞運空手道／鍾孟宇銅牌戰擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

連續兩天都有獎牌進帳的我國亞運空手道隊，今天持續在型與對打賽事力拚獎牌，其中對打男子84公斤級賽事鍾孟宇，儘管在8強賽落敗，但落入銅牌戰後，他仍是擊敗印度對手，順利拿下銅牌，也是空手道隊本屆賽事第4面銅牌。

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

名古屋亞運我國空手道隊在連續兩天進帳銅牌後，今天上午則是輪到型女團賽事登場，由日前在個人賽奪銅牌的簡慧萱帶領田欣兒、洪芷暄登場，在8強賽擊敗澳門後，4強賽則是不敵越南落入銅牌戰，最終中華隊也在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。

亞運／乾麵配飯賣240元！媒體自叫便當、選手吃不飽 陸媒轟日：無先進國家水準

名古屋亞運日前盛大登場，卻因住宿不足、房間狹窄、設備損壞等各項問題引起選手抱怨。據日媒「THE DIGEST」報導，中國採訪團隊更因伙食「又貴又少」吃不飽而怨聲載道，讓日本一向標榜「極致款待」的招牌瞬間染上層灰。

亞運桌球／鄭怡靜獨拿兩點 中華女團退澳門闖8強

名古屋亞運桌球團體賽進入淘汰賽階段，中華女團今天早上和澳門隊爭8強門票，前兩點的葉伊恬和「一姐」鄭怡靜都順利奪勝，第三點的彭郁涵碰前「世界球后」朱雨玲雖沒闖關，不過鄭怡靜第四點再拿下勝利，助中華隊挺進8強，今天晚間將和地主日本隊爭4強資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。