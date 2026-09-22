亞運擊劍／想著「一定要拿牌」壓力大 陳弈通止步16強 ：很少打這麼差

名古屋亞運擊劍賽事，今天由男子鈍劍個人賽率先登場，巴黎奧運國手陳弈通在16強戰以4：15不敵南韓選手尹正賢（YOUN Jeonghyun），無緣8強，賽後他也有些懊惱地直說：「很少打這麼差。」

陳弈通今天挺過分組賽後，在32強賽以15：8擊敗澳門選手林柏翹，16強戰面對尹正賢，卻一路被壓著打，只打一回合就繳械，沒能連兩屆挺進8強。

賽後陳弈通表示：「這場打得有點太憋，很少打這麼差，很意外這次表現這麼差。」他提到，對手的打法很壓迫，很難有機會能夠慢慢適應，「感覺狀態一不好，他就會抓著狀況不好這個弱點一直打，今天他甩劍也很厲害，手感很好。」

陳弈通透露，他和尹正賢也是過去比賽時就認識的朋友，雖交手沒贏過，但兩年前對戰時比分較相近，因此這次再碰頭，原本也認為有機會能取勝。

陳弈通直言，自己在這次亞運前的備戰狀況都不錯，隊內練習時對打時感覺也不差，「我覺得運動就是這樣，有時候你就算可能準備很久，覺得狀態很好，可是比賽當天就是Not your day，運動就是這樣，所以我也是第一次遇到這樣，就動作真的很憋。」

三年前杭州亞運參賽時，陳弈通以1分之差無緣4強，他說：「可能因為上次就差一點點，所以這次有給自己比較大的壓力，就是一定要拿牌，讓自己弄得越來越憋這樣。」雖個人賽提早出局，他也希望自己可以盡快調整好狀態，準備之後的團體賽。

擊劍男子鈍劍陳弈通止步16強。圖／中華奧會提供