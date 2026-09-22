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亞運棒球／林佾葳讓南韓打線吃苦頭 韓媒驚呼喚起「最強銀行員」惡夢

聯合新聞網／ 綜合外電報導
林佾葳的多段抬腿投球動作讓韓國打者一時難以適應，前5局吃足苦頭。圖中央社提供
林佾葳的多段抬腿投球動作讓韓國打者一時難以適應，前5局吃足苦頭。圖中央社提供

中華隊在亞運棒球小組賽首戰遭到南韓王牌郭彬強力封鎖，全場苦吞15次三振，最終0：5遭到完封，不過陣中年僅20歲先發投手林佾葳的優異表現，卻是讓南韓打線吃足苦頭，彷彿化身新一代「最強銀行員」，喚醒南韓遠在2018年的輸球惡夢。

曾在中職選秀會落選、現效力合庫的林佾葳，他在前5局投球期間，僅被敲出1支安打、失掉1分，南韓打者一直等到林佾葳退場後，才從後面牛棚手上追加打下4分，收下勝利。

韓媒《京鄉體育》賽後更是以一篇「喚起8年前吳昇峰記憶的台灣20歲業餘投手林佾葳，南韓為何打不好？」的報導為題，解析林佾葳的投球風格和特色。

首局首打席面對林佾葳遭到三振的韓職全壘打王金倒永賽後坦言，林佾葳是南韓聯賽中不太會碰到的投手類型，「感覺跟我不太對盤」。

報導指出，林佾葳在投手丘上的抬腿節奏相當多變，不只會運用二段式、三段式抬腿，也會穿插一般揮臂投球，有時甚至像採取固定式投球一樣，以較快節奏出手，讓南韓打者難以抓準擊球時間。

儘管在KBO聯盟中也有採用二段式抬腿的投手，但像林佾葳這樣能在同一場比賽中不斷切換不同抬腿動作的投手並不多見。敲出致勝高飛犧牲打的朴宰賢就表示：「三段式抬腿我是第一次看到。對方投手很會破壞打者節奏，我想大家都打得很辛苦。」

南韓隊長盧施煥也透露，球隊其實賽前就已透過情蒐掌握林佾葳會切換不同抬腿動作，但真正站上打擊區時，仍難以快速適應。他說：「情蒐團隊準備得很好，所以我們知道他的抬腿動作會變來變去。可是實際進入比賽後，要適應還是很困難。」

林佾葳的投球讓南韓打者很難掌握擊球點，前5局幾乎沒有太多紮實擊球。金周元面對林佾葳敲出的唯一安打，也是在文保景因失誤上壘後出現。金周元說：「有跑者在壘上時，他就比較不能做那些變化抬腿，所以那時打起來比較舒服。」

除了投球節奏特殊，林佾葳的變化球也比南韓打者賽前透過影片看到的更難纏。金周元指出，林佾葳的變速球和直球飛行軌跡幾乎相同，這讓打者相當難應付，因為球看起來像直球，卻在本壘板前突然下沉。朴宰賢也表示：「實際打起來，他的指叉球、變速球都比影片裡看起來更好。」

年僅20歲的林佾葳次是生涯首度入選中華隊，因此賽前被安排在台韓大戰先發，也讓南韓方面頗感意外。外界原本甚至推測，他可能只面對1輪打者就退場，或是以類似「開局投手」方式使用，沒想到他一路投滿5局，還能有效限制韓國打線。

吳昇峰在2018年亞運讓韓國打者一籌莫展。資料照
吳昇峰在2018年亞運讓韓國打者一籌莫展。資料照

這種情況讓韓媒也想起2018年雅加達巨港亞運時，南韓就曾被同樣來自合作金庫的台灣業餘投手吳昇峰壓制。

當時吳昇峰雖然直球球速僅約130公里中段，但靠著接近四分之三側投的低出手點、精準控球與多樣球種，成功讓韓國打者施展不開。那場比賽韓國只靠金宰煥全壘打拿下1分，最終以1：2輸給中華隊。

如果韓國一如預期直闖決賽，仍有可能再度碰上中華隊，或許還有機會再次面對林佾葳。不過報導中認為，韓國打者已經有過一次實戰交手經驗，若再次碰頭，應該能做出更有效的應對。

金周元就表示：「至少已經看過一次了，再交手時應該會比較可以應付。雖然他會做二段、三段抬腿，但不管怎樣，最後要投球時，手一定還是得從手套裡出來。我覺得不能急，要等自己的球再攻擊。」

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