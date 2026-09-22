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亞運女籃／聽國旗歌泛淚 韓籍台將秦安盼更多好手赴韓「體驗有多累」

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
秦安（右）試圖防守林育庭（左）上籃。圖／中華奧會提供
秦安（右）試圖防守林育庭（左）上籃。圖／中華奧會提供

名古屋亞運女籃分組賽今天迎來最後一戰，由中華隊與南韓爭奪分組第一名，出生於台灣、後歸化南韓並入選南韓國家隊的好手秦安（原名許筱彤），此役全場繳出10分、6籃板與5助攻的全面數據，暌違多時再次在國際賽場上面對熟悉的台灣面孔，坦言賽前心情相當複雜，甚至在賽前演奏國旗歌時一度眼眶泛淚。

談到再次與中華隊交手，秦安笑說，現在的中華隊陣容與過去自己所熟悉的學姐們風格大不相同。賽前演奏國旗歌時，看著對面的中華隊球員，她坦言，「當時真的有點泛淚，心裡還是會覺得有點不好受。」由於本次賽事雙方住宿地點不同，場下較無機會私下敘舊，讓她直呼可惜。

近年不少台灣球員陸續赴韓自主訓練或尋求發展機會，身為WKBL資深學姐的秦安笑著表示，非常歡迎未來有更多台灣球員前來挑戰，「如果能有更多台灣朋友過來南韓打聯賽，我覺得可以讓她們親自試試看，我平時練球到底有多累。」

此外，提及今天在禁區頻頻對位的中華隊新生代中鋒蕭豫玟，秦安也給予高度評價。她透露過去隨隊與國泰女籃進行友誼賽時就曾多次交手，「她真的是台灣需要好好培養的中鋒，畢竟在台灣要找到身材這麼好、又兼具優異機動性的長人，真的非常難得。」

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