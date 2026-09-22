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亞運／住宿與伙食挨批 名古屋組委會出面回應

中央社／ 東京22日綜合外電報導
名古屋亞運選手住宿集箱屋。 路透
名古屋亞運選手住宿集箱屋。 路透

本屆亞運組織委員會今天發布聲明，回應部分選手不滿住宿與伙食安排；關於南韓選手參加曲棍球賽事時，現場誤播北韓國歌，組委會高層今天出面說明，稱已致函向南韓方面道歉。

共同社與時事通信社報導，南韓與孟加拉本月18日在比男子曲棍球之前，現場誤播北韓國歌，引發南韓隊不滿。大會組織委員會事務局次長大參孝彰今天說明，「這是不能發生的重大錯誤」，除了直接道歉之外，也已以組委會會長的名義致函向南韓道歉。

他也表示，這是現場作業人員搞錯引發的問題，之後將致力防止類似狀況再度發生。

關於南韓男子籃球原定的接駁巴士沒到，導致球隊無法順利在決賽當天練習，他表示，原因是沒安排到車輛。當時試圖重新安排時，由於時間太晚，韓國隊決定放棄。

提及選手等人入住郵輪時曾長時間等待的狀況時，大參說明，這是因為接收與事前登記資料不符的人員，以及超過原定人數的人員，導致手續延誤。他表示，「住宿方面已經穩定下來，沒有會影響比賽的問題。」

關於有相關人員抱怨台克球會場的伙食，大參回應，「這與國際競技團體約定好，並非由我們管理」。

本屆亞運基於削減成本等考量，沒有興建傳統形式的選手村，而是把選手及相關人員分散在飯店、名古屋港設置的貨櫃式臨時宿舍，以及大型郵輪等場所。

綜合日媒「體育報知」與「日刊體育」報導，本屆亞運組委會今天稍早在官網發布聲明指出，已經掌握部分選手在社群媒體反映9月16日登上郵輪之際的混亂。

名古屋亞運選手住宿遊輪。 美聯社
名古屋亞運選手住宿遊輪。 美聯社

關於有報導稱「這是組委會沒把住宿資訊傳給住宿系統，導致登船延誤」，組委會在聲明中否認此事，並表示「我們的理解是延誤登船以及混亂的主因，是部分選手團提出的文件缺漏，且相關協調作業耗時」。

聲明也強調，由業者歌詩達郵輪公司（CostaCruises）營運郵輪，以及跟日本旅行社JTB合作，妥善處理相關事宜。

另外，有泰國媒體報導，泰國代表團不滿台克球賽事會場的伙食。有一名泰國教練在影片中吐槽「太少了吧」，還半開玩笑地表示「蔬菜只能選一種，不能吃兩種」。當時餐盤中除了飯和湯，還有3塊雞肉、花椰菜以及類似韓式冬粉的食物，看起來相當寒酸。

台克球今年被亞洲奧林匹克理事會（OlympicCouncil of Asia, OCA）臨時列為新增項目時，組委會談妥由國際台克球聯合會準備分攤相關費用，因此台克球賽事的伙食由國際台克球聯合會準備。

組委會在聲明稱「這些餐飲並非由組委會提供」，並表示在各個住宿設施提供服務系統，並考量賽事種類、比賽時間、訓練等狀況，以及食物過敏、宗教與文化等飲食限制等，根據各國奧林匹克委員會（奧委會，NOC）特定要求，與相關業者合作因應。

亞運本月19日正式開幕過後，紛紛傳出選手與相關人士不滿住宿、餐飲、交通等安排。組委會在聲明最後承諾，「會誠摯傾聽選手團的意見，與相關業者與團體合作，一邊確實營運現有的住宿及餐飲供應系統，並實施必要的改善。我們也將致力讓所有選手團都能安心參加大會。」

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