亞運女籃／中華不敵南韓分組第二晉級8強 蕭豫玟點出降低失誤關鍵

名古屋亞運中華女籃今天在分組賽最後一戰遭遇強敵南韓，儘管最終以59：73落敗，無緣搶下分組龍頭，仍以分組第二晉級8強賽，今天攻下4分、6籃板的蕭豫玟指出，接下來8強賽如何降低失誤將會成為中華隊首要課題。

中華女籃在分組賽前兩戰分別擊敗蒙古與馬來西亞後，與南韓已確定提前取得8強門票，兩隊今天交手決定分組龍頭以及8強對手，儘管首節中華女籃還與對手拉鋸，卻在第二節遭到南韓三分重砲轟炸，單節被對手投進5記三分球，逐漸擴大差距，最終南韓也在全場投進11記三分球下，以14分差距擊敗中華隊。

在本場比賽結束後，南韓與中華隊也確定以分組1、2名晉級到8強賽，談到今天在第二節就被南韓拉開差距，攻下全隊最高12分的林育庭表示，「我覺得大家還是很想要贏南韓，一開始也確實打得不錯，但南韓的特點就是三分球，但我們有太多的協防導致讓他們有太多外線投射機會，上半場就被投進7球，應該要把外線防守做得更好。」

南韓今天共計5位球員得分上雙，包括台灣土生土長的秦安（原名許筱彤）攻下10分、6籃板、5助攻；談到與秦安在場上對位，中華隊中鋒蕭豫玟說：「學姊的身體素質非常好，之前就有跟她對過，還是有點小吃力，她的中距離很準、身體素質業很好，是我可以學習得地方。」

對於接下來將在8強出賽，蕭豫玟也點出球隊目前的不足之處，「教練首先是希望我們失誤不要太多，我們失誤大多都是太急躁，這就是我們必須要改進的地方，避免讓對方透過抄截快攻得分。」