亞運／租日小學當中繼站 這單位成影子功臣

中華代表團在名古屋亞運有專屬中繼站，其中一處設置在御園國小，是日本政府第一次出租小學及市民運動中心給外國，居間協調的台南市台日文化友好交流基金會成影子功臣，台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧透露，這是雙方往來十多年交流累積才有的成果。

前台南市觀光旅遊局長郭貞慧大學就讀日文系，當過日文翻譯，在台南長期和日本地方政府交流，去年還獲得京都市政府頒發「國際交流推進特別表彰」；2024年第10屆台日交流高峰會在台南盛大登場，共吸引436位日本地方政要與議員齊聚台南，名古屋市的議員也在其中，也成這次中繼站合作成功的契機之一。

郭貞慧提到，御園國小廢校後成為市民中心，去年二月運動部希望找到中繼站的場地，四月就去了一趟探勘，接續透過一次次確認才確定攜手，這也是日本政府第一次出租小學及市民運動中心給外國，且時間長達月餘，十分不容易。

「溝通過程中，日本政府的態度也很友善。日台一直有很好互動，有難時伸出援手，學校廢校後，中間是社區在使用，議員和當地居民溝通後也獲得理解，他們也願意釋出場地。」郭貞慧提到，日方不但提供場地，當地也提供許多幫忙，像是食材的提供，都是台灣十多年來和日本建立長期信賴關係的成果。

日本御園國小成中華代表團名古屋亞運的中繼站。圖／中華奧會提供