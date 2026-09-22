亞運棒球／20歲林佾葳一戰成名！174公分模特兒女友仙氣十足

名古屋亞運棒球昨天開打，中華隊先發投手林佾葳一戰成名，面對南韓隊5局只被敲1安打，失掉1非自責分。賽後有網友發現，林佾葳的女友是174公分模特兒康佳麗，亮麗外型引發討論。

現年20歲的林佾葳來自業餘合作金庫隊，本場比賽被視為奇兵，結果對上韓職球星組成的亞運代表隊，林佾葳繳出5局只被敲1安打，只失1分非自責分的亮眼表現。雖然中華隊最後以0：5被完封，但林佾葳的名氣大幅提升。

許多網友開始翻找林佾葳資料，他的女友康佳麗成為焦點之一，康佳麗英文名是Lily，是一名模特兒，活躍於台灣時尚圈，過去曾參加台北時裝週等時尚活動。

從康佳麗的IG貼文可見，她留著一頭黑長直髮，擁有清秀臉龐搭配高挑身材，穿搭時尚感十足，散發出模特兒氣質。