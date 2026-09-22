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亞運擊劍／三戰亞運表現最好的一次 陳致傑無緣8強「看到自己的成長」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供
陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供

名古屋亞運擊劍賽事今天登場，我國男子鈍劍雙雄陳致傑、陳弈通在個人賽出擊，都在16強止步，陳致傑和地主日本選手松山恭助上演激戰，最終以13：15落敗，認為這是參賽三屆以來表現最好的一次，「這不是我的終點，我會繼續努力。」

陳致傑從小組賽出線後，在32強以15：10擊敗卡達選手普爾加里布（Abdulrahman Poorgharib），接著在16強戰面對地主、今年亞錦賽冠軍松山恭助，雙方比分一路緊咬，陳致傑也展現韌性，但最後關頭仍沒能帶走勝利，連三屆參賽無緣8強。

陳致傑坦言，對上亞洲冠軍又是地主選手，上場時確實壓力有點大，「我不想讓其他國家覺得我們是好打的，希望把自己最好一面展現出來。」僅管他自知實力不如日本對手，但還是試著衝擊他，「整場節奏感覺是我自己在掌握的，很可惜我最後幾點沒有把握好。」

過往陳致傑容易在遇到強敵的比賽害怕、失守，但這次他也感受到自己的成長，「我感覺我很勇於去試，即使可能被對手破掉了，那是他的本事，我就繼續再創造我的機會。」場邊龐大加油團的喊聲也給他力量，持續進攻對手。

僅管第三度參與亞運仍沒能跨入8強大關，陳致傑說：「我自己覺得，這是三屆以來，我表現最好的一次，只是結果就是輸了，但是這屆對我來說滿重大的，後面還有奧運，也許4年後我還會再打亞運，這不是我的終點，我會繼續努力，很開心在這場比賽看到自己的成長。」

即使已身經百戰，面對亞運這樣大賽，陳致傑透露，自己昨天賽前一度緊張到發抖，「因為我覺得亞運是4年一次、很重大的比賽。」之後他自覺不對勁，因此打給自己的心理老師尋求協助，心理老師引導他，讓他將亞運看作和平常的賽事一樣，他也帶著這樣的心態迎接今天的賽事，打出好表現。

今天這場8強賽突發狀況也不少，包括比賽中隔壁場地突然暗燈，全場燈光也一度全熄，還有陳致傑身上的貼布被對手擊落，比賽因此中斷補救等等。但陳致傑沒受影響，「這就是比賽的一環，我以前也很常會因為這些事情而感到煩躁，但今天下來我覺得很開心，有感受到我自己有進步。」

陳致傑的家人和親友團到場力挺。特派記者葉姵妤／攝影
陳致傑的家人和親友團到場力挺。特派記者葉姵妤／攝影

陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供
陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供

陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供
陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供

陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供
陳致傑在擊劍男子鈍劍個人賽止步16強。圖／中華奧會提供

亞運 陳弈通 卡達 2026名古屋亞運 擊劍

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