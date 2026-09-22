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亞運游泳／2女將游進決賽雙收第9 男子400混接力少了王冠閎止步預賽
名古屋亞運今天由兩位女將闖進決賽，劉姵吟100公尺自由式、張雅佳200公尺仰式都以排名第9作收；被寄予奪牌希望的男子400混接力賽，則在賽前因身體狀況換將，止步預賽。
劉姵吟出戰女子100公尺自由式，上午先在預賽游出55秒81、總排名第9晉級，下午決賽成績55秒94排名第9。
張雅佳則在200公尺仰式以2分15秒55、總排名第9進入決賽，下午游出2分16秒11，排名維持第9。
男子400混接力賽在上屆杭州亞運排名第4，本屆期望進一步衝擊獎牌，但今天上午「台灣蝶王」王冠閎臨時因腰部不適退出，改由張喬禕上陣，加上莊沐倫、蔡睿紘、林怡成，4人在預賽游出3分42秒45、總排名第10，無緣搶下8名決賽席次。
王冠閎在上屆亞運200公尺蝶式奪銀，為我國時隔25年再於亞運游泳男子項目奪牌，今天錯過400混接力賽後，全力備戰25日登場的200公尺蝶式。
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