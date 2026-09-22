亞運游泳／2女將游進決賽雙收第9 男子400混接力少了王冠閎止步預賽

名古屋亞運我國空手道隊在連續兩天進帳銅牌後，今天上午則是輪到型女團賽事登場，由日前在個人賽奪銅牌的簡慧萱帶領田欣兒、洪芷暄登場，在8強賽擊敗澳門後，4強賽則是不敵越南落入銅牌戰，最終中華隊也在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。

2026-09-22 10:14