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亞運擊劍／陳致傑惜敗止步16強 開心看見自己成長

中央社／ 記者陳容琛名古屋22日電
陳致傑惜敗止步16強。 中華奧會提供
陳致傑惜敗止步16強。 中華奧會提供

名古屋亞洲運動會擊劍項目中華選手陳致傑今天在鈍劍個人賽止步16強，他說，賽前緊張到發抖，而心理諮商師1句「壓力中盡情跳舞」，讓他改變心態並開心看見自身成長。

陳致傑、鈍劍中華選手陳弈通紛紛通過個人分組賽考驗，順利前進淘汰賽，但16強戰分別敗給今年亞錦賽冠軍地主名將松山恭助、韓國好手尹正賢，其中陳致傑以13比15惜敗，無緣頒獎台。

陳致傑賽後接受媒體聯訪表示，松山恭助是今年亞洲冠軍，又肩負地主奪牌重任壓力，抱著衝擊對手心態去拚；他自認掌控整場節奏，可惜最後細節沒發揮好，「可能技術不夠成熟，執行沒有很到位。」

自曝賽前緊張到發抖的陳致傑昨天緊急打給心理諮商師，對方1句「活在那個壓力中盡情跳舞」給他很多安定感，了解到壓力不可怕，且很多親朋好友到場觀戰，為他注入強心針，「每年遇到這種比賽我都會失手，但今天我很勇敢嘗試。」

生涯3度站上亞運舞台，雖都無緣8強，但陳致傑很滿意整體發揮，自評是表現最好的1次，尤其已不會輕易被不可控的事，如比賽中貼布掉下來、燈光突然關掉等小插曲影響；接下來將努力衝擊奧林匹克運動會積分，或許再拚下屆亞運，「這還不是我的終點。」

陳致傑結束個人賽程後，將與陳弈通、隊友郭均祐及許勝閎征戰鈍劍男團。他說，對團隊有信心，就算中華擊劍在亞洲是中、後段班，仍期望憑手上的劍證明中華實力，整隊氛圍、實力「我覺得能夠與所有隊伍抗衡。」

2026名古屋亞運 擊劍

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