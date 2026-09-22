亞運武術／頻問教練「是真的嗎？」 劉菖閔奪銅：對武術生涯有交代了

名古屋亞運武術男子南拳和南棍全能，劉菖閔二度參戰也可能是個人亞運最終戰，抱回一面銅牌，他笑說「感覺像在作夢」；好友黃文聖則是在南棍穩定發揮，一度也有望衝擊頒獎台，但最終以0.001分之差排名第4作收。

劉昌閔上屆亞運首度參賽拿下第6，今年再戰亞運心態更沈穩，「上次比的時候我很緊張很緊張， 感覺心臟快要跳出來了，這次就還好，想要把自己的套路演繹出來，因為我比較不容易失誤，難度不擔心。」

今天劉昌閔在上午南拳以9.720分排名第5，他對自己的表現頗為滿意，但也坦言，比完後原本以為已經和獎牌無緣，下午南棍只盼能好好發揮出自己想打的東西，最後兩項加總19.430分奪銅牌，「打完下來也不知道自己第3，是比賽結束後問教練才知道，感覺像在作夢，我一直問教練『這是真的嗎？』」

劉昌閔指出，最終能奪下銅牌，自己確實有些意外，「我知道我這套棍，發揮得沒有我想像的那麼好，因為在練的時候，感覺還有進步空間。」然而收到好的結果，他說：「這對我的武術生涯、我的運動生涯，有一個交代了。」

劉昌閔在去年成都世運會前出現椎弓解離的傷勢，醫生指出，傷勢只能透過開刀來治療，這也讓他思考是否還要繼續武術這條路。這次亞運比完，他預計先回學校完成研究所學業。

至於黃文聖首度參賽，在上午南拳以9.703分排名第7，南棍則拿下9.726分，分數加總19.429分，以0.001分的差距落後劉昌閔，無緣頒獎台。

黃文聖表示：「今天對自己表現都很滿意，算是有把平常練習的水準都完美發揮出來，這是給自己的最大的目標，我把它做到了，感覺很好。」雖是以些微差距敗給隊友，他說：「一定會想拿牌，但我們都是代表中華台北，誰拿都一樣，因為我們是非常好的朋友，他拿了我也替他很開心。」