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亞運射擊／定向飛靶男團暫居第3 有機會拚奪牌

中央社／ 名古屋22日電
亞運射擊國手李孟遠。 新華社(資料照)
亞運射擊國手李孟遠。 新華社(資料照)

名古屋亞洲運動會射擊男子定向飛靶項目，在巴黎奧林匹克運動會銅牌得主李孟遠領軍下，中華男團目前以278分暫居第3名，將在明天最後1輪賽事尋求登上頒獎台機會。

中華男團由李孟遠搭配21歲新秀王漢樽與張峯齊，在昨天賽事首日繳出絕佳表現，以143分暫居第2名，今天延續不俗手感，目前以278分暫居第3名，僅次於卡達283分與哈薩克280分。

明天最後1輪賽事，中華奧林匹克委員會副主席陳士魁告訴中央社記者，絕對有機會問鼎頒獎台，但團體賽變數較大，加上陣中有2名年輕新星，經2天高張力賽事，第3天能否頂住壓力是最大關鍵。

國際賽經驗豐富的李孟遠定向飛靶個人資格賽目前以96分暫居第3名，有望鎖定決賽門票，進而挑戰頒獎台，彌補上屆錯失獎牌的遺憾。陳士魁看好李孟遠拿到個人獎牌，「至少團體賽整體表現已經出乎意料。」

2026名古屋亞運 射擊 李孟遠

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