亞運棒球／韓媒感嘆擺脫陰影！文保景：對台灣特別不想輸

名古屋亞運棒球項目昨天點燃戰火，南韓隊昨天以5：0完封中華隊，讓韓媒直呼「終於擺脫陰影」，南韓強打文保景也談到對陣中華隊的心情。

儘管南韓在亞運棒球已4連霸，但在雅加達亞運和杭州亞運預賽都輸給中華隊，這次總算有個好開頭。韓媒《sportsseoul》以「終於擺脫亞運首戰不敵台灣陰影！南韓棒球隊旗開得勝，5連霸之路順利啟航」為題報導這場賽事。

文保景多次在國際賽場與中華隊交手，包含上屆杭州亞運、2024年世界12強棒球賽和2026年經典賽，值得一提的是，文保景在韓澳戰不揮棒讓台韓網友吵翻天。

文保景昨天受訪時坦言，面對台灣總是有更強烈的求勝慾望，「不知道為什麼，面對台灣就是特別不想輸，也非常想贏。這還是第一場比賽，如果一開始就輸球，球隊士氣可能會受影響，所以我們無論如何都想贏下來，以好的氣氛展開這次亞運。」

南韓隊游擊手金周元也回憶：「3年前輸台灣的時候，球隊氣氛真的非常不好。這次我們盡可能多說正面的話，例如『我們陣容比對手強很多，根本沒必要被對方牽著走』。大家這樣彼此鼓勵，我想對球員發揮實力很有幫助。」