亞運桌球／林昀儒沒下場仍輕取蒙古 中華隊晉8強晚間搶牌

延續小組賽一局未失氣勢，中華男團今天在「小林同學」林昀儒沒下場下仍以直落三輕取蒙古隊，名古屋亞運桌球團體賽8強門票到手，台灣時間今天晚上6點20分將對決伊朗隊，奪勝就能追平上屆銅牌成績，進而挑戰隊史最佳銀牌成績。

中華男團上屆杭州亞運拿下隊史次佳的銅牌，今年只有「小林同學」林昀儒是上屆銅牌班底，他攜手郭冠宏、馮翊新、徐絃家和洪敬愷等亞運新手出擊，預賽碰尼泊爾和巴林都是連勝3場晉級，且6場比賽中華隊都以直落三奪勝，目前未失一局。

今天開始進入的淘汰賽，中華隊首戰碰蒙古，這次由馮翊新打頭陣，他只花12分鐘就以11：2、11：6、11：3過關，第二點的17歲小將郭冠宏同樣歷時12分鐘就以11：3、11：3、11：6拿下勝利，為中華隊取得點數「聽牌」優勢。

第三點洪敬愷也沒遇太多挑戰，耗時15分鐘以11：8、11：6、11：4過關，為中華隊搶下8強門票。

中華隊8強將碰伊朗隊，晉級後的4強假想敵是挑戰亞運9連霸的中國。