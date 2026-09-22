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空手道／女子55公斤對打辜翠萍無緣獎牌 爆哭直喊「很不甘心」
賽前被寄予奪牌、奪金重任的中華女子空手道名將辜翠萍，今天在亞運女子55公斤級對打首輪8強爆冷落敗，後續也無緣進入敗部復活銅牌戰，她賽後淚崩表示：「真的很不甘心。」
辜翠萍18歲首度參加亞運就摘金，上屆杭州亞運也獲得1面銀牌，今年名古屋亞運前，就被看好很有機會奪金。
沒想到，辜翠萍今天首輪8強就以0比2不敵哈薩克好手薩瑪薛娃（Bella Samasheva），隨後薩瑪薛娃在4強落敗，連帶辜翠萍也無緣進入敗部復活賽爭銅牌。
賽後辜翠萍哭成淚人兒，「真的沒想到會是這種結果，很像在作夢一下就沒了，我覺得自己全部準備好了，結果連獎牌都沒有，真的很不甘心。」
她透露，首戰落敗後，就一直在休息區等待希望對手能打進決賽，「這樣我還有敗部復活的銅牌戰可以打，當時想說雖然沒晉級，但至少要拿一面獎牌回去」。
辜翠萍提到，「其實對手的實力和排名都跟我差不多，比賽中很多時候一些好的攻擊機會自己都沒把握住，白白耗掉許多時間，才會都沒拿到分數。」
現年30歲的辜翠萍，被問到下一步時仍無法平復情緒，她表示：「想要先好好休息一下，看看自己的心裡在想什麼，再決定還要不要拚下去。」
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