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亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊提前6局15：0擊敗泰國收首勝

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊以15：0大勝泰國隊。圖／中華奧會提供
中華隊以15：0大勝泰國隊。圖／中華奧會提供

中華隊今天名古屋亞運棒球預賽第2戰對上泰國隊，前役只敲2安的打線今天火力全開，掃出10支安打包括陳敏賜劉基鴻的全壘打，前4局都有分數進帳，打到6局下將比數拉開為15分差後提前收下勝利，以15：0大勝對手，首勝入袋。

中華隊昨天預賽首戰以0：5落敗，直到9局才敲出首安逃過遭「無安打」的窘境。今天面對實力有落差的泰國隊則找回打擊火力。首局就展開猛烈攻勢，由昨天敲出首安的陳晨威揮出二壘打開啟攻勢，前6棒都上壘，其中第6棒隊長陳敏賜轟出一發2分彈，替中華隊打下6分大局。

之後中華隊仍局局有攻勢，2局下劉基鴻轟出左外野方向的2分砲拉開8分差，3局下陳孝允替補上場敲出安打追加分數，第4局中華隊也靠接連攻勢將比數拉開為13：0。陳孝允在6局下滿壘時敲安再送回2分，比數在形成15分差後提前結束，中華隊收下勝利。 

中華隊今天全場敲10安，陳孝允代打上陣敲3安、打下4分打點，劉基鴻也有雙安3打點貢獻，包括一發全壘打，陳敏賜同樣開轟進帳3打點。

至於中華隊先發投手黃玠瀚今天主投4局被敲1安打，送出2次三振，之後兩名業餘投手輪番上陣，游宗儒中繼1局，被敲1安、送2K，沒有失分，王政浩投1局製造3上3下。 

中華隊取得首勝後，預賽戰績1勝1敗，預賽最後一戰將在台灣時間明天晚間5點30分對上香港。

2026名古屋亞運 棒球 陳敏賜 劉基鴻

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