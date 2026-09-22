亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

昨天慘遭強敵韓國封鎖的中華隊，今天「晚接午」面對實力有所落差的泰國隊，首局就攻勢不斷，包含陳敏賜一發兩分砲在內攻下6分，前三局打完已經拉開10比0領先優勢。中華隊在6局比賽中攻勢不斷，最終以15比0提前「扣倒」泰國。

泰國此役推出台泰混血投手林國樑（Suppakorn Lin）先發，首局就遭遇中華隊打線重擊，陳晨威率先敲出二壘安打，並且跑回球隊本屆亞運第一分，隨後劉基鴻也敲出帶有打點的安打，隊長陳敏賜更是轟出中外野全壘打。靠著前6棒連續猛攻，一口氣拿下6分。

劉基鴻掃出兩分砲。圖／中華奧會提供

中華隊持續攻勢，3局下劉基鴻掃出兩分砲；4局下利用泰國換投，李亦威和替補上場的陳孝允接連都有安打出現，再補上2分，比數擴大至10比0。

4局下，黃韋盛內野安打，替補上場的林雨力遭觸身球，朱迦恩獲得保送，中華隊擠成滿壘。陳敏賜高飛犧牲打先送回1分，接著李亦威擊出游擊方向滾地球，泰國隊發生失誤，讓兩名跑者回到本壘，中華隊比分來到13比0。

5局下陳孝允安打上壘，後續更攻上二三壘，但泰國投手連續投出2次三振，中華隊無緣提前5局「扣倒」。

中華隊此戰派上22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚擔任先發，前4局讓對方敲出1支安打，送出2次三振。5局上游宗儒接替投球，雖然一開始被敲出安打，隨後順利解決打者，保持無失分狀態。6局上投手換成36歲的王政浩，製造泰國隊3個滾地出局。

先發投手黃玠瀚4局無失分。圖／中華奧會提供