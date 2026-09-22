亞運空手道／情蒐發揮關鍵作用摘銅 鍾孟宇盼下屆拚頒獎台更高位置

連續兩天皆有獎牌入袋的我國空手道代表隊，今天於名古屋亞運持續衝擊頒獎台，首度登上亞運舞台的男子84公斤級好手鍾孟宇，雖於8強賽不敵約旦亞錦賽金牌阿爾-賈法里（Mohammad Al-Jafari），但重整旗鼓後在銅牌戰憑藉「先取」優勢擊敗印度對手布哈特（Chetan Bhatt），順利摘下銅牌，也是空手道隊在本屆大會落袋的第4面銅牌。

鍾孟宇今天於8強賽強碰今年亞錦賽金牌、兩屆世錦賽銅牌約旦名將阿爾-賈法里，最終抱持挑戰心態上陣的他雖未能過關，但仍成功突破對方防線取得得分。鍾孟宇表示，心態穩定是此役做得很棒的地方，能在對方身上拿分，代表兩人距離並非不可逾越，「我14、15歲時跟他打過一次，今天就是想知道自己跟世界頂尖的差距。」

落入銅牌戰後面對印度選手布哈特，國訓中心後勤情蒐發揮關鍵作用，鍾孟宇在賽前對敵情已了若指掌。戰況陷入膠著之際，他於倒數1分40秒時靠著精準正拳率先取分，即便倒數1分04秒遭追平，最終1：1平手，但靠著「先取」優勢獲勝，拿下銅牌。

「雖然打得保守、贏得驚險，但我認為自己打了一場非常棒的比賽。」首度參賽即抱回銅牌，鍾孟宇坦言很幸運，但也看見進步空間。談及未來，他笑說眼前首要目標是先把身上的大小傷勢養好，若下屆能再次披上國家隊戰袍，勢必朝向頒獎台更高的位置全力衝刺。