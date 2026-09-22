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亞運／鍾孟宇擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

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亞運空手道／鍾孟宇銅牌戰擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影
男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影

連續兩天都有獎牌進帳的我國亞運空手道隊，今天持續在型與對打賽事力拚獎牌，其中對打男子84公斤級賽事鍾孟宇，儘管在8強賽落敗，但落入銅牌戰後，他仍是擊敗印度對手，順利拿下銅牌，也是空手道隊本屆賽事第4面銅牌。

我國空手道代表隊上屆杭州亞運拿下1金、1銀佳績，今年名古屋亞運更是扮演開路先鋒，首日就由女子個人型簡慧萱拿下一面銅牌，也是代表團本屆賽事首面獎牌，加上今天上午的型女團銅牌，空手道隊已進帳3面銅牌。

而今天對打男子84公斤級賽事，我國選手鍾孟宇雖然在8強賽不敵約旦選手落入敗部復活，但銅牌戰面對印度選手，他在剩下1分40秒時率先透過正拳得分，但倒數1分04秒時被對手追平，最終雙方也以1：1平手，因為先取分優勢由鍾孟宇拿下勝利，為空手道隊進帳第4面銅牌。

男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影
男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影

男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影
男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影

男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影
男子84公斤級賽事國手鍾孟宇。記者陳正興／攝影

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