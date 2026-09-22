快訊

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

委內瑞拉未來在哪？石油、黃金與民主的下一場角力

整理包／2026中秋烤肉地圖來了！六都合法地點一次看 違規最高罰6千

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／韓國大魔王組全明星陣容拚免役 瞄準亞運五連霸

台灣醒報／ 台北報導
韓國亞運隊菁英盡出，幾乎把經典賽班底搬出一大半出賽。圖取自KBO官方臉書
韓國亞運隊菁英盡出，幾乎把經典賽班底搬出一大半出賽。圖取自KBO官方臉書

中華隊在亞運棒球首戰慘敗韓國，實力落差如同預測！21日晚間亞運棒球預賽首戰宿敵韓國，最終遭到郭彬領軍的投手陣完封，全場僅擊出2支安打，以0：5慘負韓國。

中華隊亞運推出業餘球員為主體的組隊，韓國為了免兵役，則是推出全明星陣容力求亞運五連霸，本戰的投手陣全是經典賽等級的強投，實力本有落差，中華隊也還有奪牌機會。

名古屋亞運棒球首日賽程，中華隊面對宿敵韓國，打線完全突破不了韓國投手群，韓國王牌郭彬強投6局狂飆10次三振，台灣連1支安打都擠不出來，接手的同樣是韓職頂級後援，趙丙炫及朴英賢聯手持續封鎖，雖然中華隊在9局靠著2位中職球員敲安、打破無安打，但最終仍舊以0：5不敵對手。

韓國王牌投手郭彬完全封鎖。中央社記者翁睿坤攝　115年9月21日
韓國王牌投手郭彬完全封鎖。中央社記者翁睿坤攝　115年9月21日

中華隊投手群同樣要面對韓國全明星陣，業餘王牌林佾葳先發出戰盡力繳出5局好投，僅失一分，無奈後續在旅外預備役、韓職最佳游擊手金周元單場三安的帶動下，韓國全場灌進5分外帶一發全壘打，展現不同等級的實力。

此戰並不代表台灣與韓國頂尖戰力差距，中華隊在亞運的組隊方式是業餘球員為主體，搭配些許旅外戰力與中職球員，而韓國為了奪金免兵役、推出最佳陣容。

根據《韓聯社》報導，儘管亞運有25歲年齡限制，但對韓國組隊並無影響，他們幾乎把今年整條經典賽打線都搬進亞運！由於金倒永、盧施煥、文保景、金周元這群年輕人已經接班了韓國成年隊，所以U25規則並未降級打線太多。

投手也是相同的原因，從上屆杭州亞運開始，韓國就有意識地換血，拿過韓職中繼王、救援王、年僅22歲的朴英賢就是最佳代表，他在近4年就參戰4次最高層級的國際賽，趙丙炫也有P12與經典賽經驗，金晉旭更是東奧班底，蘇珩準的資歷最為瘋狂，他是適齡（25歲）的兩屆經典賽先發投手，更不用說帶上了經典賽王牌郭彬作為超齡參賽，韓國可說是耗盡資源、組建了奪金戰隊。

中華隊先發投手林佾葳（中）。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳（中）。特派記者陳正興／名古屋攝影

雖然首戰輸給奪金大魔王韓國，但不代表中華隊就失去奪牌希望，若能回穩抓下其他弱旅，複賽能擊敗日本社會人與中國，就還有二戰韓國的機會，中華隊目前還藏著旅外強投當複賽籌碼，包含旅美的經典賽戰力林昱珉、旅韓王牌王彥程都還未出戰。

我國後續預賽要連打到週三（23日），25日開始複賽，若能過關斬將，決賽將在27日晚間5點半舉行。

【更多精采內容，詳見

亞運 棒球 全明星

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運棒球／林佾葳先發5局失1分交由劉致榮接手 郭彬6局飆10K無失分

亞運棒球／中華22日迎戰泰國 兄弟新秀火球男黃玠瀚先發

亞運棒球／第9局才擠出首安、全場吞15K 中華隊0：5遭南韓完封

亞運棒球／中華隊險遭無安打 陳晨威敲第1安、直言氣勢不能被帶走

相關新聞

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

昨天慘遭強敵韓國封鎖的中華隊，今天「晚接午」面對實力有所落差的泰國隊，首局就攻勢不斷，包含陳敏賜一發兩分砲在內攻下6分，前三局打完已經拉開10比0領先優勢。

亞運空手道／鍾孟宇銅牌戰擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

連續兩天都有獎牌進帳的我國亞運空手道隊，今天持續在型與對打賽事力拚獎牌，其中對打男子84公斤級賽事鍾孟宇，儘管在8強賽落敗，但落入銅牌戰後，他仍是擊敗印度對手，順利拿下銅牌，也是空手道隊本屆賽事第4面銅牌。

亞運棒球／中華隊「晚接午」出戰泰國拚首勝 黃玠瀚先發搭配張翔

名古屋亞運棒球賽事，中華隊昨天預賽首戰以0：5不敵南韓隊吞下首敗，今天「晚接午」迎接第2場賽事，在台灣時間上午11點對上泰國隊，並且移師主球場豐橋棒球場。中華隊排出22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚先發，與統一獅隊捕手張翔搭配，先發打線換2人。

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

名古屋亞運我國空手道隊在連續兩天進帳銅牌後，今天上午則是輪到型女團賽事登場，由日前在個人賽奪銅牌的簡慧萱帶領田欣兒、洪芷暄登場，在8強賽擊敗澳門後，4強賽則是不敵越南落入銅牌戰，最終中華隊也在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。

亞運桌球／鄭怡靜獨拿兩點 中華女團退澳門闖8強

名古屋亞運桌球團體賽進入淘汰賽階段，中華女團今天早上和澳門隊爭8強門票，前兩點的葉伊恬和「一姐」鄭怡靜都順利奪勝，第三點的彭郁涵碰前「世界球后」朱雨玲雖沒闖關，不過鄭怡靜第四點再拿下勝利，助中華隊挺進8強，今天晚間將和地主日本隊爭4強資格。

亞運羽球／泰國甜心驗出禁藥 奪牌關鍵戰上不了場

2023年台北羽球公開賽爆紅的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），今年入選名古屋亞運國手，但禁藥檢測被驗出利尿劑呈陽性反應，國際檢測機構（ITA）已宣布對歐帕妮普處以暫時停賽處分，全面禁止參加本屆亞運，今天泰國和中國的女團8強賽也無法下場，成戰力一大損失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。