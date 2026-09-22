亞運棒球／韓國大魔王組全明星陣容拚免役 瞄準亞運五連霸

中華隊在亞運棒球首戰慘敗韓國，實力落差如同預測！21日晚間亞運棒球預賽首戰宿敵韓國，最終遭到郭彬領軍的投手陣完封，全場僅擊出2支安打，以0：5慘負韓國。

中華隊亞運推出業餘球員為主體的組隊，韓國為了免兵役，則是推出全明星陣容力求亞運五連霸，本戰的投手陣全是經典賽等級的強投，實力本有落差，中華隊也還有奪牌機會。

名古屋亞運棒球首日賽程，中華隊面對宿敵韓國，打線完全突破不了韓國投手群，韓國王牌郭彬強投6局狂飆10次三振，台灣連1支安打都擠不出來，接手的同樣是韓職頂級後援，趙丙炫及朴英賢聯手持續封鎖，雖然中華隊在9局靠著2位中職球員敲安、打破無安打，但最終仍舊以0：5不敵對手。

韓國王牌投手郭彬完全封鎖。中央社記者翁睿坤攝 115年9月21日

中華隊投手群同樣要面對韓國全明星陣，業餘王牌林佾葳先發出戰盡力繳出5局好投，僅失一分，無奈後續在旅外預備役、韓職最佳游擊手金周元單場三安的帶動下，韓國全場灌進5分外帶一發全壘打，展現不同等級的實力。

此戰並不代表台灣與韓國頂尖戰力差距，中華隊在亞運的組隊方式是業餘球員為主體，搭配些許旅外戰力與中職球員，而韓國為了奪金免兵役、推出最佳陣容。

根據《韓聯社》報導，儘管亞運有25歲年齡限制，但對韓國組隊並無影響，他們幾乎把今年整條經典賽打線都搬進亞運！由於金倒永、盧施煥、文保景、金周元這群年輕人已經接班了韓國成年隊，所以U25規則並未降級打線太多。

投手也是相同的原因，從上屆杭州亞運開始，韓國就有意識地換血，拿過韓職中繼王、救援王、年僅22歲的朴英賢就是最佳代表，他在近4年就參戰4次最高層級的國際賽，趙丙炫也有P12與經典賽經驗，金晉旭更是東奧班底，蘇珩準的資歷最為瘋狂，他是適齡（25歲）的兩屆經典賽先發投手，更不用說帶上了經典賽王牌郭彬作為超齡參賽，韓國可說是耗盡資源、組建了奪金戰隊。

中華隊先發投手林佾葳（中）。特派記者陳正興／名古屋攝影

雖然首戰輸給奪金大魔王韓國，但不代表中華隊就失去奪牌希望，若能回穩抓下其他弱旅，複賽能擊敗日本社會人與中國，就還有二戰韓國的機會，中華隊目前還藏著旅外強投當複賽籌碼，包含旅美的經典賽戰力林昱珉、旅韓王牌王彥程都還未出戰。

我國後續預賽要連打到週三（23日），25日開始複賽，若能過關斬將，決賽將在27日晚間5點半舉行。

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