亞運空手道／女團型摘銅 簡慧萱帶學妹失落後穩住「獎牌是大家的」

名古屋亞運我國空手道代表隊頻傳捷報，繼前兩天型女子個人賽簡慧萱與對打67公斤級石政中連兩天進帳銅牌後，今天上午輪到女子型團體賽登場，由剛拿下個人賽銅牌的簡慧萱帶領學妹田欣兒、洪芷暄出征，最終更在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，為我國代表團再添一面銅牌，賽後三人更是相擁落淚。

今天8強賽中華隊先以5：0俐落擊敗澳門，4強賽迎戰上屆金牌越南，中華隊展現高強度與速度感，可惜最終裁判青睞節奏平穩的風格，以0：5落敗，賽後三人一度難掩失望，田欣兒更是當場落淚，但在互相扶持下迅速撐住情緒，最終在銅牌戰完美發揮，收下這面難能可貴的獎牌。

「我真的很想換（獎牌）顏色。」簡慧萱賽後坦言，賽前目標就是設定要過越南這關，雖然結果不如預期，但大家都已將平時實力發揮得淋漓盡致，讓她本屆賽事以兩面銅牌作收，她也特別感謝兩位學妹配合她改變流派與強度，「我們三個來自不同地方、組團才一年半左右，能配合在一起真的很不容易，這面獎牌是屬於大家的。」

哭得最慘的田欣兒表示，準備了這麼久就是為了金牌，落敗當下情緒起伏很大，幸好有隊友及時鼓勵才重新站起來；洪芷暄則透露，自己當時跑去熱身場藉由吶喊發洩情緒，再加上場外隊友給予肯定的眼神，讓她成功hold住大局，「雖然沒拿金牌，但我們把該拿下的都拿下了。」

對於5年後的下一屆亞運，簡慧萱笑稱變數還很多，眼下最重要的是回國4天後又要出國挑戰公開賽及11月底的世錦賽，「每一次感受這種強度與壓力，相信我們一定能再突破、再次蛻變。」

我國空手道型女團奪下銅牌。特派記者陳正興／攝影

我國空手道型女團田欣兒（左起）、洪芷暄、簡慧萱攜手奪下銅牌。特派記者陳正興／攝影