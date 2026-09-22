亞運羽球／泰國甜心驗出禁藥 奪牌關鍵戰上不了場

2023年台北羽球公開賽爆紅的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），今年入選名古屋亞運國手，但禁藥檢測被驗出利尿劑呈陽性反應，國際檢測機構（ITA）已宣布對歐帕妮普處以暫時停賽處分，全面禁止參加本屆亞運，今天泰國和中國的女團8強賽也無法下場，成戰力一大損失。

ITA發布的官方聲明指出，歐帕妮普9月17日在名古屋進行訓練的賽外檢測，違禁利尿劑「速尿靈」（furosemide）呈陽性反應，因此全面禁止參加名古屋亞運的比賽，訓練和相關體育活動也全部禁止。

歐帕妮普目前女單世界排名18，在泰國僅次於世界第5的伊瑟儂（Ratchanok Intanon）和世界第8的蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），無法出賽對女團戰力和士氣都是一大影響。