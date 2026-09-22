亞運桌球／鄭怡靜獨拿兩點 中華女團退澳門闖8強

名古屋亞運桌球團體賽進入淘汰賽階段，中華女團今天早上和澳門隊爭8強門票，前兩點的葉伊恬和「一姐」鄭怡靜都順利奪勝，第三點的彭郁涵碰前「世界球后」朱雨玲雖沒闖關，不過鄭怡靜第四點再拿下勝利，助中華隊挺進8強，今天晚間將和地主日本隊爭4強資格。

中華隊小組賽最終戰不敵北韓，沒能直接挺進8強，不過今天碰澳門，打頭陣的葉伊恬碰梁安娜頂住5局大戰壓力，以11：5、11：3、6：11、8：11、11：1先下一城。

第二點由鄭怡靜上陣，面對17歲澳門小將關卓琳，第五度參賽的鄭怡靜一路掌握局勢，以11：5、11：6、11：3拿下，也為中華隊取得點數「聽牌」優勢。

第三點的彭郁涵挑戰曾登「世界球后」的朱雨玲。朱雨玲2024年才從中國轉籍到澳門，生涯握有亞運3金1銀，包括2014年仁川亞運的女單銀牌，今年還在WTT多哈冠軍賽奪冠，前天小組賽碰中國還以局數3：1拍下現任球后王曼昱，顯現出好狀態。

18歲的彭郁涵雖沒能撼動朱雨玲，以6：11、4：11、8：11敗陣，不過第三局一度以5：3領先，展現初生之犢不畏虎實力。

第四點鄭怡靜再度上陣，面對梁安娜沒遇太大阻礙，以11：4、11：2、11：4過關，獨拿兩點下率中華隊晉級8強。

女團8強賽今晚就要登場，中華隊台灣時間6點20分將戰地主日本。