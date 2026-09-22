快訊

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

亞運／鍾孟宇擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
空手道型女團奪下銅牌。特派記者陳正興／攝影
空手道型女團奪下銅牌。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運我國空手道隊在連續兩天進帳銅牌後，今天上午則是輪到型女團賽事登場，由日前在個人賽奪銅牌的簡慧萱帶領田欣兒、洪芷暄登場，在8強賽擊敗澳門後，4強賽則是不敵越南落入銅牌戰，最終中華隊也在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。

名古屋亞運我國空手道隊在賽事前兩天分別由型女子個人賽簡慧萱以及對打67公斤級石政中拿下兩面銅牌，今天上午則是輪到型女團賽登場，由簡慧萱帶領兩位學妹田欣兒、洪芷暄出征，希望幫助空手道隊連續3天奪牌。

在上午的8強賽中，中華隊面對澳門就以5：0取勝，不過4強賽面對越南卻陷入苦戰，以0：5敗下陣來，落入銅牌戰並遭遇尼泊爾，最終再以5：0取勝，收下銅牌，也是空手道隊第3面銅牌。在型女團賽事落幕後，空手道隊今天還有對打男子84公斤級賽事鍾孟宇、女子55公斤級辜翠萍將登場。

2026名古屋亞運 空手道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運空手道／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

亞運空手道／石政中4強戰不敵地主選手落入銅牌戰 有望再添獎牌

亞運／22日中華隊拚獎牌 空手道辜翠萍拚金 擊劍陳致傑、陳弈通登場

亞運／軟網團體賽保底銅牌 20日攜空手道、射擊衝擊首金首牌

相關新聞

亞運空手道／鍾孟宇銅牌戰擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

連續兩天都有獎牌進帳的我國亞運空手道隊，今天持續在型與對打賽事力拚獎牌，其中對打男子84公斤級賽事鍾孟宇，儘管在8強賽落敗，但落入銅牌戰後，他仍是擊敗印度對手，順利拿下銅牌，也是空手道隊本屆賽事第4面銅牌。

亞運棒球／中華隊「晚接午」出戰泰國拚首勝 黃玠瀚先發搭配張翔

名古屋亞運棒球賽事，中華隊昨天預賽首戰以0：5不敵南韓隊吞下首敗，今天「晚接午」迎接第2場賽事，在台灣時間上午11點對上泰國隊，並且移師主球場豐橋棒球場。中華隊排出22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚先發，與統一獅隊捕手張翔搭配，先發打線換2人。

亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

名古屋亞運我國空手道隊在連續兩天進帳銅牌後，今天上午則是輪到型女團賽事登場，由日前在個人賽奪銅牌的簡慧萱帶領田欣兒、洪芷暄登場，在8強賽擊敗澳門後，4強賽則是不敵越南落入銅牌戰，最終中華隊也在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。

亞運桌球／鄭怡靜獨拿兩點 中華女團退澳門闖8強

名古屋亞運桌球團體賽進入淘汰賽階段，中華女團今天早上和澳門隊爭8強門票，前兩點的葉伊恬和「一姐」鄭怡靜都順利奪勝，第三點的彭郁涵碰前「世界球后」朱雨玲雖沒闖關，不過鄭怡靜第四點再拿下勝利，助中華隊挺進8強，今天晚間將和地主日本隊爭4強資格。

亞運羽球／泰國甜心驗出禁藥 奪牌關鍵戰上不了場

2023年台北羽球公開賽爆紅的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），今年入選名古屋亞運國手，但禁藥檢測被驗出利尿劑呈陽性反應，國際檢測機構（ITA）已宣布對歐帕妮普處以暫時停賽處分，全面禁止參加本屆亞運，今天泰國和中國的女團8強賽也無法下場，成戰力一大損失。

亞運空手道／女團型摘銅 簡慧萱帶學妹失落後穩住「獎牌是大家的」

名古屋亞運我國空手道代表隊頻傳捷報，繼前兩天型女子個人賽簡慧萱與對打67公斤級石政中連兩天進帳銅牌後，今天上午輪到女子型團體賽登場，由剛拿下個人賽銅牌的簡慧萱帶領學妹田欣兒、洪芷暄出征，最終更在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，為我國代表團再添一面銅牌，賽後三人更是相擁落淚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。