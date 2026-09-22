亞運空手道／簡慧萱領軍出擊 型女團賽退尼泊爾奪下銅牌

名古屋亞運我國空手道隊在連續兩天進帳銅牌後，今天上午則是輪到型女團賽事登場，由日前在個人賽奪銅牌的簡慧萱帶領田欣兒、洪芷暄登場，在8強賽擊敗澳門後，4強賽則是不敵越南落入銅牌戰，最終中華隊也在銅牌戰以5：0擊敗尼泊爾，拿下一面銅牌，也是我國代表團第7面獎牌。

名古屋亞運我國空手道隊在賽事前兩天分別由型女子個人賽簡慧萱以及對打67公斤級石政中拿下兩面銅牌，今天上午則是輪到型女團賽登場，由簡慧萱帶領兩位學妹田欣兒、洪芷暄出征，希望幫助空手道隊連續3天奪牌。

在上午的8強賽中，中華隊面對澳門就以5：0取勝，不過4強賽面對越南卻陷入苦戰，以0：5敗下陣來，落入銅牌戰並遭遇尼泊爾，最終再以5：0取勝，收下銅牌，也是空手道隊第3面銅牌。在型女團賽事落幕後，空手道隊今天還有對打男子84公斤級賽事鍾孟宇、女子55公斤級辜翠萍將登場。