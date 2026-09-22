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亞運棒球／中華隊「晚接午」出戰泰國拚首勝 黃玠瀚先發搭配張翔
名古屋亞運棒球賽事，中華隊昨天預賽首戰以0：5不敵南韓隊吞下首敗，今天「晚接午」迎接第2場賽事，在台灣時間上午11點對上泰國隊，並且移師主球場豐橋棒球場。中華隊排出22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚先發，與統一獅隊捕手張翔搭配，先發打線換2人。
中華隊預賽首戰面對南韓，全隊打線沒有發揮，直到第9局才敲出安打，逃過被「無安打」的慘況，遭到完封。全場動用4名投手，先發投手林佾葳主投5局失1分（非責失），劉致榮中繼2局，王宇傑、郭定泓都有登板。
中華隊今天預賽第2戰對上泰國拚首勝，先發9人棒次幾乎不變，但調整2名選手。教練團昨天考量讓業餘投手林佾葳與較熟悉的業餘捕手蔡瑋泰搭配，張翔從板凳出發，在比賽後段上場代打，今天張翔則是首度先發上陣，5名中職選手同場先發，另第7棒二壘手由高育瑋換成李亦崴。
先發投手黃玠瀚擁有193公分的高大身材優勢，在今年季中選秀第4輪被中信兄弟挑中，雖入選亞運培訓隊，但最初沒獲正選，之後因古林睿煬傷退、旅美投手黃仲翔也因所屬球團響尾蛇隊未能放行，黃玠瀚遞補參賽。
中華隊先發名單：
第一棒 中外野手 陳晨威
第二棒 左外野手 楊振裕
第三棒 一壘手 黃韋盛
第四棒 三壘手 劉基鴻
第五棒 右外野手朱迦恩
第六棒 指定打擊 陳敏賜
第七棒 二壘手 李亦崴
第八棒 捕手 張翔
第九棒 游擊手 陽柏翔
先發投手 黃玠瀚
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