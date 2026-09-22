快訊

國小開辦小一先修營 家長少了焦慮、老師多了問題？

205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱「職等如皇帝」

海洋衛士MQ-9B來了 國軍最強大無人機防衛台海優勢為何

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／中華隊「晚接午」出戰泰國拚首勝 黃玠瀚先發搭配張翔

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚將先發對戰泰國。圖中華民國棒球協會提供
22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚將先發對戰泰國。圖中華民國棒球協會提供

名古屋亞運棒球賽事，中華隊昨天預賽首戰以0：5不敵南韓隊吞下首敗，今天「晚接午」迎接第2場賽事，在台灣時間上午11點對上泰國隊，並且移師主球場豐橋棒球場。中華隊排出22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚先發，與統一獅隊捕手張翔搭配，先發打線換2人。

中華隊預賽首戰面對南韓，全隊打線沒有發揮，直到第9局才敲出安打，逃過被「無安打」的慘況，遭到完封。全場動用4名投手，先發投手林佾葳主投5局失1分（非責失），劉致榮中繼2局，王宇傑、郭定泓都有登板。

中華隊今天預賽第2戰對上泰國拚首勝，先發9人棒次幾乎不變，但調整2名選手。教練團昨天考量讓業餘投手林佾葳與較熟悉的業餘捕手蔡瑋泰搭配，張翔從板凳出發，在比賽後段上場代打，今天張翔則是首度先發上陣，5名中職選手同場先發，另第7棒二壘手由高育瑋換成李亦崴。

先發投手黃玠瀚擁有193公分的高大身材優勢，在今年季中選秀第4輪被中信兄弟挑中，雖入選亞運培訓隊，但最初沒獲正選，之後因古林睿煬傷退、旅美投手黃仲翔也因所屬球團響尾蛇隊未能放行，黃玠瀚遞補參賽。

中華隊先發名單：

第一棒 中外野手 陳晨威

第二棒 左外野手 楊振裕

第三棒 一壘手 黃韋盛

第四棒 三壘手 劉基鴻

第五棒 右外野手朱迦恩

第六棒 指定打擊 陳敏賜

第七棒 二壘手 李亦崴

第八棒 捕手 張翔

第九棒 游擊手 陽柏翔

先發投手 黃玠瀚

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運棒球／台韓大戰先發出爐 林佾葳對決郭彬、劉基鴻扛第4棒

亞運棒球／中華22日迎戰泰國 兄弟新秀火球男黃玠瀚先發

亞運棒球Live／中華全場2安遭南韓0:5完封 僅先發林佾葳前5局投手戰成亮點

亞運棒球／第9局才擠出首安、全場吞15K 中華隊0：5遭南韓完封

相關新聞

頂住壓力！余凱文、黃詩媛 亞運軟網奪首金

名古屋亞運我國代表團昨天在獎牌榜上大有斬獲，不僅由軟式網球混雙余凱文／黃詩媛擊敗強敵日本組合拿下代表團本屆賽事首面金牌，第三度挑戰亞運舞台的武術好手孫家閎與空手道男子六十七公斤級石政中也分別拿下一銀、一銅，我代表團前兩日已累積拿下一金、三銀、二銅。

亞運棒球／中華隊「晚接午」出戰泰國拚首勝 黃玠瀚先發搭配張翔

名古屋亞運棒球賽事，中華隊昨天預賽首戰以0：5不敵南韓隊吞下首敗，今天「晚接午」迎接第2場賽事，在台灣時間上午11點對上泰國隊，並且移師主球場豐橋棒球場。中華隊排出22歲中信兄弟新秀投手黃玠瀚先發，與統一獅隊捕手張翔搭配，先發打線換2人。

亞運棒球／被南韓賞15K 陳晨威：應該沒差這麼多

亞運棒球「台韓大戰」昨晚開戰，中華隊廿歲業餘投手林佾葳雖繳出五局無責失、僅挨一安的好投，將比數凍結在一分差，但打線完全遭封鎖，差點慘遭「無安打」，最終全場敲兩安、吞十五Ｋ，以○比五遭完封，預賽首戰吞敗。

亞運軟網／余凱文摘金退役 13年國手「完美句點」

我國軟式網球混雙組合余凱文／黃詩媛，昨天在名古屋亞運混雙決賽中，一路與對手強烈糾纏至決勝局，最終以五比四險勝日本強敵上松俊貴與天間麗奈摘金。賽後受訪時，第三度參加亞運的余凱文拋出震撼彈，宣布這將是他最後一次踏上亞運舞台，接下來將轉任教職；談到能以金牌畫下亞運生涯句點，余凱文欣慰表示，「圓夢了。」

名古屋隨筆／球迷趕看台韓大戰 交通變「魔王關」

亞運棒球賽事昨晚登場，最受矚目的「台韓大戰」開打，南韓派出的全職業陣容，中華隊也有旅外及中職球員助陣，吸引不少台、韓球迷特地到場應援，中職、韓職各隊球衣都出現在現場。

亞運武術／太極抱銀 孫家閎一聽「家人」就落淚

名古屋亞運武術賽事昨天進入第二天賽程，我國好手孫家閎在男子太極拳太極劍全能決賽登場，最終以總分十九點四五三分勇奪銀牌，不僅收下個人生涯首面亞運獎牌，也是我代表團本屆第三面銀牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。