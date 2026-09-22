亞運／乾麵配飯賣240元！媒體自叫便當、選手吃不飽 陸媒轟日：無先進國家水準

名古屋亞運盛大登場，卻因住宿不足、房間狹窄、設備損壞等各項問題引起選手抱怨。據日媒「THE DIGEST」報導，中國大陸採訪團隊更因伙食「又貴又少」吃不飽而怨聲載道，讓日本一向標榜「極致款待」的招牌瞬間染上層灰。

曾參加NHK中文教學節目的媒體人王穎穎（A-chan），21日便在X上發布現場採訪實況。派駐現場的記者傳來媒體中心的餐點照片，只見一碗平淡無奇的名古屋寬麵配白飯，竟索價1,200 日圓（約台幣242元），份量少得可憐，逼得採訪團隊最後只能放棄食堂，自掏腰包外叫便當。該名記者無奈感嘆，當年杭州亞運井然有序，如今眼前的粗糙令人難以置信：「這哪是以細膩服務與職人精神聞名的日本？現在這副模樣，坦白說完全沒有先進國家主辦國際大賽的水準。」

除了採訪媒體外叫便當，各國選手的供餐爭議也接連炸鍋。泰國隊教練日前便公開指出，選手村餐廳限制嚴苛且份量嚴重不足，盤內僅有3小塊雞肉和1朵花椰菜，對高強度競技選手來說，完全吃不飽。

如此荒腔走板的表現也引來日本網友嚴厲撻伐，痛批「辦得這麼寒酸，當初何必爭取主辦」。更有網友起底本屆營運商為曾牽涉去年萬博欠款訴訟的法國公關業者GL events，質疑主辦方不僅放任選手住進滿是瑕疵的組合屋、端出劣質餐點，背後恐涉及嚴重的發包弊端，強烈要求檢察機關與第三方介入徹查究責。