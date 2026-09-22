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頂住壓力！余凱文、黃詩媛 亞運軟網奪首金

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
中華代表團余凱文（左）與黃詩媛（右）在名古屋亞運軟網混雙摘金後，持著中華奧會會旗繞場向觀眾致意。美聯社
中華代表團余凱文（左）與黃詩媛（右）在名古屋亞運軟網混雙摘金後，持著中華奧會會旗繞場向觀眾致意。美聯社

名古屋亞運我國代表團昨天在獎牌榜上大有斬獲，不僅由軟式網球混雙余凱文／黃詩媛擊敗強敵日本組合拿下代表團本屆賽事首面金牌，第三度挑戰亞運舞台的武術好手孫家閎與空手道男子六十七公斤級石政中也分別拿下一銀、一銅，我代表團前兩日已累積拿下一金、三銀、二銅。

身為我國亞運獎牌庫的軟式網球隊，在今年名古屋亞運首個獎牌日就於團體項目拿下兩銀牌，為代表團開紅盤。昨登場的混雙賽事，我國也再由余凱文／黃詩媛以及林韋傑／江旻育分頭進擊，並挺進到八強賽，在林韋傑／江旻育於八強止步後，余凱文／黃詩媛卻持續火燙手感，並於四強賽拍退日本強敵丸山海斗／前田梨緒，且前四戰一局未失。

金牌戰面對上屆奪下三面金牌的日本名將上松俊貴與他的新搭檔天間麗奈，兩組人馬在前八局戰成四比四平手，決勝局余凱文／黃詩媛更是頂住壓力，在四比四後打出一波三比一的關門攻勢，最終以五比四奪下金牌，贏得代表團本屆賽事首面金牌。

對於繼二○一八年雅加達亞運後再奪下混雙金牌，且還是代表團「首金」，將是最後一次參加亞運的余凱文說：「在奪下金牌的那一刻，我就躺下覺得『喔。終於放鬆了』相當的感動，這場比賽打到最後就是憑著一股意志力和不服輸的感覺在撐。」

黃詩媛則表示，其實在賽前練習時狀況並不是很好，但是在搭檔余凱文的不斷鼓勵下最終能夠取勝，壓力也都釋放，「我真的覺得很感動、開心，但更多的是壓力釋放，比賽前的練習其實我狀況沒很好，甚至有時候會難過落淚，但他都會鼓勵我，希望我不要把成績看太重，真的很感謝他」。

余凱文（左）、黃詩媛（右）贏得軟網混雙金牌，愉悅咬著金牌。圖／中華奧會提供
余凱文（左）、黃詩媛（右）贏得軟網混雙金牌，愉悅咬著金牌。圖／中華奧會提供

儘管上屆亞運我國在遭遇日本時都屈居下風，不過總教練方同賢指出，余凱文、黃詩媛開始搭檔後經過不少大賽洗禮，默契優於今年才剛開始合拍的日本組合，是最大贏球關鍵，「今天感覺起來我們比日本更享受比賽，選手也真的扛住壓力了」。

男子空手道 石政中收下銅牌

除了軟網隊持續有奪牌表現外，我國好手昨天也在武術與空手道賽場上進帳獎牌，包括孫家閎在太極拳太極劍全能決賽奪下銀牌，至於石政中則是在空手道男子六十七公斤級收下銅牌，兩人都是生涯首度在亞運奪牌。而今天在空手道賽場上包括女子團體型、女子對打五十五公斤級的辜翠萍，都有望續奪牌，至於羽球男、女子隊也將在團體八強賽登場，只要取勝就能確定保底銅牌。

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