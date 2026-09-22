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亞運空手道／教練一個眼神 穩住石政中的銅牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

過往較晚登場的空手道代表隊，今年自開幕隔天就率先登場，且連續兩天有獎牌進帳。昨天台灣選手石政中在對打男子六十七公斤級再奪一面銅牌，證明自己沒被三年前的失利打倒。

空手道代表隊首日賽事就有女子空手道個人型簡慧萱鍍銅，石政中昨天在對打賽事打頭陣，一連闖過三關，連兩屆賽事挺進四強，但遇上過往從沒贏過的日本選手小崎友碁，以二比五落敗，進入銅牌戰。之後則以九比三擊敗越南選手屈海南，喜收銅牌。

「會不會同樣的事情再次發生？」在四強戰敗北後，石政中說，他一度擔心上屆爭銅失利的狀況再次上演，但教練給了他百分百的信心，「他很相信我、眼神很堅定，也沒有一點的猶豫，就是『打就對了』這種心態，讓我更有信心贏下這場比賽。」

石政中三年前首度參與亞運，與獎牌擦肩而過，家人、教練的鼓勵給了他再戰的動力，「我自己也沒有那麼脆弱，就是告訴自己可以再一次。」這次名古屋亞運他也做足準備，自身的狀態還有飲食的調整、體重的控制，都達到最好的狀態去備戰。

二度登上亞運的舞台，如願帶回銅牌，談起這面獎牌的意義，廿六歲的石政中笑說，「我還年輕」，希望能夠藉此證明，自己不會因挫折而被打倒，他非常熱愛這個運動，所以不想要讓這一次的失敗，或者是每一次的失敗打敗他，並宣示「下一屆，我一定還要再來一次。」

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