聽新聞
0:00 / 0:00

亞運武術／太極抱銀 孫家閎一聽「家人」就落淚

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
武術好手孫家閎在名古屋亞運男子套路太極拳太極劍全能奪得銀牌。圖／中華奧會提供
武術好手孫家閎在名古屋亞運男子套路太極拳太極劍全能奪得銀牌。圖／中華奧會提供

名古屋亞運武術賽事昨天進入第二天賽程，我國好手孫家閎在男子太極拳太極劍全能決賽登場，最終以總分十九點四五三分勇奪銀牌，不僅收下個人生涯首面亞運獎牌，也是我代表團本屆第三面銀牌。

三度站上亞運舞台的孫家閎，上屆杭州亞運以第八名作收後一度心生退意，但最終決定重回最熟悉的武術舞台。為了這次賽事，他大膽選擇喜愛的日本動漫《進擊的巨人》曲目做為配樂，並在開頭加入台灣海浪聲，戰袍更融入台灣藍鵲與梅花意象，帶有濃濃的台日文化融合風格。

在上午的太極拳項目，第四順位登場的孫家閎拿下九點七三三分，暫居第二名；下午太極劍項目他再展俐落身手，斬獲九點七二○分。完成套路演出後，孫家閎一度拍擊地板為自己喝采，雖然最終不敵最後一位登場的中國大陸選手劉德文（總分十九點五六○分），仍把銀牌收入囊中。

當賽事結束的這一刻，孫家閎終於不再緊繃，賽後受訪時他原本自認「差不多ＨＯＬＤ住了」，卻在聽見「家人」兩個字時瞬間潰堤。孫家閎坦言長年台北、高雄兩地奔波培訓，曾錯過大兒子的嬰兒期，是追夢路上最大遺憾，這次出征前，太太特別拍下兒子加油影片，他更戴上放有全家照片的特製項鍊上場，將牽掛轉化為最強後盾。

從過去執著於獎牌，到這次放下得失心、專注呈現最完美作品，卅歲的孫家閎自嘲已是隊上「最老的新人」。談到未來是否繼續站上賽場，他溫柔且堅定地說，「到這個階段還打不打，已經不是我一個人的事情了。」這面亞運銀牌不僅見證他的汗水，更刻下對家人最深沉的愛。

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運武術／聽兩字瞬間淚崩 孫家閎伴《進擊的巨人》配樂奪銀掛懷孩子

亞運武術／三度叩關亞運終獲獎牌 孫家閎太極拳太極劍摘銀

亞運武術／孫家閎亞運武術鍍銀10年圓夢 哽咽感謝家人支持

亞運軟網／首日告捷…中華克韓輸日 男女團賽奪2銀

相關新聞

頂住壓力！余凱文、黃詩媛 亞運軟網奪首金

名古屋亞運我國代表團昨天在獎牌榜上大有斬獲，不僅由軟式網球混雙余凱文／黃詩媛擊敗強敵日本組合拿下代表團本屆賽事首面金牌，第三度挑戰亞運舞台的武術好手孫家閎與空手道男子六十七公斤級石政中也分別拿下一銀、一銅，我代表團前兩日已累積拿下一金、三銀、二銅。

亞運棒球／被南韓賞15K 陳晨威：應該沒差這麼多

亞運棒球「台韓大戰」昨晚開戰，中華隊廿歲業餘投手林佾葳雖繳出五局無責失、僅挨一安的好投，將比數凍結在一分差，但打線完全遭封鎖，差點慘遭「無安打」，最終全場敲兩安、吞十五Ｋ，以○比五遭完封，預賽首戰吞敗。

亞運武術／太極抱銀 孫家閎一聽「家人」就落淚

名古屋亞運武術賽事昨天進入第二天賽程，我國好手孫家閎在男子太極拳太極劍全能決賽登場，最終以總分十九點四五三分勇奪銀牌，不僅收下個人生涯首面亞運獎牌，也是我代表團本屆第三面銀牌。

亞運空手道／教練一個眼神 穩住石政中的銅牌

過往較晚登場的空手道代表隊，今年自開幕隔天就率先登場，且連續兩天有獎牌進帳。昨天台灣選手石政中在對打男子六十七公斤級再奪一面銅牌，證明自己沒被三年前的失利打倒。

亞運軟網／余凱文摘金退役 13年國手「完美句點」

我國軟式網球混雙組合余凱文／黃詩媛，昨天在名古屋亞運混雙決賽中，一路與對手強烈糾纏至決勝局，最終以五比四險勝日本強敵上松俊貴與天間麗奈摘金。賽後受訪時，第三度參加亞運的余凱文拋出震撼彈，宣布這將是他最後一次踏上亞運舞台，接下來將轉任教職；談到能以金牌畫下亞運生涯句點，余凱文欣慰表示，「圓夢了。」

名古屋隨筆／球迷趕看台韓大戰 交通變「魔王關」

亞運棒球賽事昨晚登場，最受矚目的「台韓大戰」開打，南韓派出的全職業陣容，中華隊也有旅外及中職球員助陣，吸引不少台、韓球迷特地到場應援，中職、韓職各隊球衣都出現在現場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。