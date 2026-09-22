亞運武術／太極抱銀 孫家閎一聽「家人」就落淚

名古屋亞運武術賽事昨天進入第二天賽程，我國好手孫家閎在男子太極拳太極劍全能決賽登場，最終以總分十九點四五三分勇奪銀牌，不僅收下個人生涯首面亞運獎牌，也是我代表團本屆第三面銀牌。

三度站上亞運舞台的孫家閎，上屆杭州亞運以第八名作收後一度心生退意，但最終決定重回最熟悉的武術舞台。為了這次賽事，他大膽選擇喜愛的日本動漫《進擊的巨人》曲目做為配樂，並在開頭加入台灣海浪聲，戰袍更融入台灣藍鵲與梅花意象，帶有濃濃的台日文化融合風格。

在上午的太極拳項目，第四順位登場的孫家閎拿下九點七三三分，暫居第二名；下午太極劍項目他再展俐落身手，斬獲九點七二○分。完成套路演出後，孫家閎一度拍擊地板為自己喝采，雖然最終不敵最後一位登場的中國大陸選手劉德文（總分十九點五六○分），仍把銀牌收入囊中。

當賽事結束的這一刻，孫家閎終於不再緊繃，賽後受訪時他原本自認「差不多ＨＯＬＤ住了」，卻在聽見「家人」兩個字時瞬間潰堤。孫家閎坦言長年台北、高雄兩地奔波培訓，曾錯過大兒子的嬰兒期，是追夢路上最大遺憾，這次出征前，太太特別拍下兒子加油影片，他更戴上放有全家照片的特製項鍊上場，將牽掛轉化為最強後盾。

從過去執著於獎牌，到這次放下得失心、專注呈現最完美作品，卅歲的孫家閎自嘲已是隊上「最老的新人」。談到未來是否繼續站上賽場，他溫柔且堅定地說，「到這個階段還打不打，已經不是我一個人的事情了。」這面亞運銀牌不僅見證他的汗水，更刻下對家人最深沉的愛。