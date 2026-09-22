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名古屋隨筆／球迷趕看台韓大戰 交通變「魔王關」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
來自台灣的統一獅球迷情侶檔，特地飛來名古屋觀看預賽首戰「台韓大戰」。特派記者葉姵妤／攝影
來自台灣的統一獅球迷情侶檔，特地飛來名古屋觀看預賽首戰「台韓大戰」。特派記者葉姵妤／攝影

亞運棒球賽事昨晚登場，最受矚目的「台韓大戰」開打，南韓派出的全職業陣容，中華隊也有旅外及中職球員助陣，吸引不少台、韓球迷特地到場應援，中職、韓職各隊球衣都出現在現場。

南韓爭取亞運棒球金牌五連霸，派出韓職「一點五軍」的陣容參戰，也有多位是今年經典賽的班底，包括目前韓職全壘打王、本季累積四十轟的金倒永；中職以業餘球員搭配五名中職主力，以及連兩屆參戰的旅外投手林昱珉、王彥程及劉致榮等人，要挑戰繼二○○六年多哈亞運後，暌違廿年的棒球金牌。

雖然正值各國職業賽季，仍有不少球迷特地飛來日本名古屋，再經過一番跋涉抵達位在半山腰的岡崎市民球場觀賽。南韓球迷的應援力道又比台灣球迷更熱烈一些，每位職業選手上場，球迷都自發性唱起應援曲。

願意跑這一趟的都可說是「真球迷」，畢竟岡崎球場距離名古屋市區，搭乘大眾運輸工具至少兩個小時。雖然大會在東岡崎車站備有接駁車，但從車站走到接駁車站，也像一場闖關大地遊戲，要先穿過商場，經過複雜的路徑出車站後，再步行十至十五分鐘到接駁點，不少球迷出站後仍是一頭霧水，不知往哪走。

從前往岡崎的電車上，一路到球場，只見愈來愈多穿著球衣的台、韓球迷，其中有來自台灣的「統一獅迷」情侶檔，一個月前就買好首戰門票。兩人前一晚還在台南亞太棒球場參與球星陳鏞基引退賽，一夜沒睡趕往機場，一早搭乘七時卅分的飛機前往名古屋，就只為昨晚這場賽事，停留一晚後就要再轉往大阪繼續其他行程。

「台韓大戰」雖受到雙方媒體的高度關注，但可容納六千個座位的岡崎球場也沒坐滿，內野約八成滿，本壘後方滿座，內野靠近外野的座位席則都還空了不少位子；外野草皮同樣有售票，有零星球迷觀賽，倒是媒體席早早就被兩國記者搶占一空。

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