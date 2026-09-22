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亞運棒球／被南韓賞15K 陳晨威：應該沒差這麼多

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
陳晨威昨擊出中華隊首安，躲過被南韓「無安打」比賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
陳晨威昨擊出中華隊首安，躲過被南韓「無安打」比賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運棒球「台韓大戰」昨晚開戰，中華隊廿歲業餘投手林佾葳雖繳出五局無責失、僅挨一安的好投，將比數凍結在一分差，但打線完全遭封鎖，差點慘遭「無安打」，最終全場敲兩安、吞十五Ｋ，以○比五遭完封，預賽首戰吞敗。

中華隊首戰的「奇兵」策略發揮效果，林佾葳昨天力抗南韓王牌投手，表現不遜色，僅第二局因隊友失誤製造亂流，滿壘時被敲高飛犧牲打失唯一分數，繳出五局失一分表現（非自責分），只被敲一安，投出一次保送。

林佾葳為自己亞運初登板的表現打下八十五分，「其實做得還不錯，準備也都有做足，隊友都很幫忙，有守下來。」他自認做最好的地方是心態，有用頭腦與韓職打者「鬥智」，「可能外人來看是我要怕他們，但其實他們比較怕我。」

林佾葳在○比一的局面退場，中繼投手劉致榮久違地在高張力的場面登板，他說，「上去就想說要把自己的百分之百丟出來。」第六局三上三下，續投第七局卻由保送開局，再被連敲兩安失兩分，但最快球速飆到一五六公里。

劉致榮說，看到那樣的球速確實很開心，但開心之餘更在意自己細節上有沒有做好，在這麼高張力的比賽，他在投球動作的掌握，還有很多細節需要調整。中華隊後續接手的王宇傑也失分，包括挨了對手一發陽春砲，讓比數被拉開為五分差。

中華隊打線昨天毫無追分能力，前八局僅靠兩次保送上壘，眼看要寫下亞運史上首次遭「無安打」慘案，直到九局上才由開路先鋒陳晨威敲出全隊首安，黃韋盛兩出局後再補一安，仍未打破鴨蛋。

陳晨威指出，南韓的戰力可能與中華隊有些差距，但他覺得不至於到被完封，最後一打席他很強烈地告訴自己，要為球隊打出去，畢竟後面金牌戰還會再遇到。

亞運棒球昨「台韓大戰」，中華隊廿歲業餘投手林佾葳（左）繳出五局無責失、僅挨一安的好投。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運棒球昨「台韓大戰」，中華隊廿歲業餘投手林佾葳（左）繳出五局無責失、僅挨一安的好投。特派記者陳正興／名古屋攝影

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