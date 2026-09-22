亞運軟網／余凱文摘金退役 13年國手「完美句點」

我國軟式網球混雙組合余凱文／黃詩媛，昨天在名古屋亞運混雙決賽中，一路與對手強烈糾纏至決勝局，最終以五比四險勝日本強敵上松俊貴與天間麗奈摘金。賽後受訪時，第三度參加亞運的余凱文拋出震撼彈，宣布這將是他最後一次踏上亞運舞台，接下來將轉任教職；談到能以金牌畫下亞運生涯句點，余凱文欣慰表示，「圓夢了。」

走過上一屆杭州亞運背負過重壓力的低潮，余凱文這次特別調整心態，學會了放下與享受比賽。昨天混雙戰況緊繃，面對日本頂尖強敵，余凱文展現大將之風，以鼓勵方式帶領搭檔黃詩媛，並憑一股不服輸的意志力死守，最終完成奪金任務。

二○一三年天津東亞運即當選國手的余凱文，生涯歷經世界盃、亞洲盃，到三度站上亞運舞台累積拿下兩金、兩銀、一銅，其中包括二○一八年與當時的軟網一姐鄭竹玲攜手奪下混雙金牌；今年則是帶領學妹黃詩媛再度奪金，可說是成功串聯了軟網的兩個世代，並在今年功成身退。

談到近兩屆亞運參賽經驗，余凱文表示，這一屆跟上一屆亞運的過程差很多，上屆杭州亞運給自己壓力太大，這一次調整很好，就是享受比賽，專注在怎麼跟搭檔的配合，還有心態怎麼模擬，「我覺得這次做得很完美，算是一個完美句點。」

回顧這一段漫長且難忘的選手生涯，他笑說，自己年紀到了，再等四年確實太累，未來希望好好享受人生並當教練繼續帶學生打球，從東亞運到亞運，對他來說都是過程，每一次就是把不好的地方拿出來檢討，「說真的，到現在我覺得已經沒有遺憾，就是圓夢了。」

作為一同登頂的關鍵搭檔，黃詩媛感性直言，余凱文是場上最可靠的存在，也祝福余凱文退役後能夠一切順利，「很感謝他能夠帶領我一起拿下這塊金牌，之後我們也會繼續努力，將他的精神延續下去。」