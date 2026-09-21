亞運女足／不敵衛冕軍日本仍晉級8強 中華隊下戰對決北韓爭4強門票

中華女足今天在名古屋亞運小組最終戰強碰衛冕軍日本隊，終場中華隊雖以0：4不敵衛冕軍，仍憑藉前兩戰擊敗越南、泰國所累積的6分，以小組第二名晉級八強。

面對整體實力堅強、控球與傳導節奏出色的日本隊，中華女足開賽即面臨高強度攻勢。第6分鐘，日本隊把握12碼罰球機會，由寶田紗織操刀率先破門；第18分鐘，日本隊再從邊路突破後送入禁區，神谷千菜接應得分，中華隊上半場以0：2落後。

易邊後，日本隊於第50分鐘及第57分鐘再度進球，將比分擴大為4：0。中華隊持續透過人員與陣型調整尋找反擊機會，並在防守端全力應對對手攻勢。

儘管比分落後，中華女足並未放慢節奏，持續以積極跑動、前場壓迫與反擊嘗試尋找進攻空間。面對日本隊強大的整體實力，球隊仍奮戰至最後一刻，全力把握每一次攻守機會，終場仍以0：4敗陣。

雖未能在小組賽最後一戰帶走勝利，中華女足在三場賽事中先後擊敗越南與泰國，以小組第二名晉級8強，台灣時間25日下午2點將和北韓爭奪4強門票。