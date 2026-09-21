聽新聞
0:00 / 0:00
亞運女足／不敵衛冕軍日本仍晉級8強 中華隊下戰對決北韓爭4強門票
中華女足今天在名古屋亞運小組最終戰強碰衛冕軍日本隊，終場中華隊雖以0：4不敵衛冕軍，仍憑藉前兩戰擊敗越南、泰國所累積的6分，以小組第二名晉級八強。
面對整體實力堅強、控球與傳導節奏出色的日本隊，中華女足開賽即面臨高強度攻勢。第6分鐘，日本隊把握12碼罰球機會，由寶田紗織操刀率先破門；第18分鐘，日本隊再從邊路突破後送入禁區，神谷千菜接應得分，中華隊上半場以0：2落後。
易邊後，日本隊於第50分鐘及第57分鐘再度進球，將比分擴大為4：0。中華隊持續透過人員與陣型調整尋找反擊機會，並在防守端全力應對對手攻勢。
儘管比分落後，中華女足並未放慢節奏，持續以積極跑動、前場壓迫與反擊嘗試尋找進攻空間。面對日本隊強大的整體實力，球隊仍奮戰至最後一刻，全力把握每一次攻守機會，終場仍以0：4敗陣。
雖未能在小組賽最後一戰帶走勝利，中華女足在三場賽事中先後擊敗越南與泰國，以小組第二名晉級8強，台灣時間25日下午2點將和北韓爭奪4強門票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。